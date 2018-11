Serie C : Cuneo-Entella verso ripetizione : ANSA, - GENOVA, 29 NOV - Si conoscerà domani la decisione del giudice sportivo di Lega Pro dopo Cuneo-Entella di ieri, conclusa 1-1. La partita dovrebbe essere rigiocata perché l'arbitro, Perenzoni di ...

DIRETTA CUNEO ENTELLA / Risultato finale 1-1 - streaming video e tv : autorete di Pellizzer! - Serie C

Volley femminile - Serie A1 2018-2019. Monza "corsara" a Cuneo. Il Team Saugella riscatta Firenze e risale la china : Due set di battaglia pura e due set di dominio Saugella nell'anticipo della serie A1 femminile di Volley. La squadra monzese vince 3-1 sul campo della Bosca San Bernardo Cuneo e riprende la marcia verso la zona play-off dopo la brutta sconfitta di mercoledì a Firenze. Non è stata una passeggiata per il Team Saugella sul campo della matricola terribile Cuneo che, per due set, ha fatto soffrire la più blasonata formazione ospite, prima di ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Banca Valsabbina di nuovo in campo - domani la sfida con Cuneo : Nella quinta giornata della Samsung Volley Cup A1, la Bosca San Bernardo Cuneo farà visita al PalaGeorge di Montichiari Non c’è tempo per festeggiare il successo ad Osimo contro la Lardini Filottrano, il primo negli scontri diretti contro la formazione marchigiana, ed il primato virtuale in classifica, se pur condivisa con Novara, Busto Arsizio, Scandicci e Casalmaggiore, perché la Banca Valsabbina Millenium Brescia ritornerà in ...