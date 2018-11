Serie A Sampdoria | individuale per Barreto Regini prosegue il recupero

Probabili Formazioni Sampdoria-Bologna Serie A - 01-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Sampdoria-Bologna, 14^ giornata Serie A, Sabato 1 dicembre 2018 ore 20.30, Stadio Marassi.Sampdoria-Bologna, sabato 1 dicembre 2018. Entrambe le squadre arrivano da momenti negativi: la Samp ha trovato il pareggio nel derby dopo tre sconfitte consecutive che hanno sospeso il sogno Europa di qualche settimana fa; il Bologna, invece, non vince dal 30 settembre, giorno in cui aveva battuto l’Udinese, poi solo 4 ...

Serie A Sampdoria - Barreto prosegue la riabilitazione : GENOVA - Non si ferma la Sampdoria , che torna subito in campo per allenarsi dopo il pari nel derby contro il Genoa , in vista del prossimo impegno con il Bologna . A Bogliasco assenti Barreto e ...

Video/ Genoa-Sampdoria - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 13giornata - - IlSussidiario.net : Video Genoa Sampdoria , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita, disputata al Marassi nella 13giornata di Serie A.

Serie A - Genoa-Sampdoria 1-1 : Piatek risponde a Quagliarella : Un derby finito in parità, bello ed emozionante. Un derby speciale, il primo dopo il crollo del Ponte Morandi , 103 giorni dopo quella tragedia che il 14 agosto ha sconvolto la città. Il dolore si fa ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Genoa-Sampdoria 1-1 - Piatek risponde a Quagliarella e il derby della Lanterna non ha vincitori : 1-1 allo Stadio “Ferraris” di Genova tra Genoa e Sampdoria, per il derby della Lanterna numero 117, valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2018-2019. Fabio Quagliarella al 9′ e Krzysztof Piatek (9° gol in campionato) al 17′ su Calcio di rigore sono stati gli autori dei gol di una partita molto intensa dal punto di vista agonistico che ai punti avrebbe visto prevalere i rossoblu, più pericolosi dalle parti di ...

Posticipo Serie A - Genoa-Sampdoria 1-1 : 22.22 Pareggio firmato in pochi minuti nel derby della Lanterna. Genoa e Sampdoria dividono la posta con un 1-1 che non sconvolge la classifica per entrambe. I gol arrivano a inizio gara. All'8' sblocca il match la girata di testa di Quagliarella su cross preciso di Ramirez. Al 17' Piatek si procura (fallo di Audero) e trasforma il rigore del pari. Il Genoa si procura buone occasioni, ma non fa il sorpasso. Audero dice di no a Romulo e a ...

Serie A - La Roma demolisce la Sampdoria : 4-1 all'Olimpico : La compagine di Di Francesco batte la Sampdoria grazie alla doppietta di El Shaarawy e le reti di Schick e Juan Jesus. Roma Nel match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A la ...

Serie A - i risultati delle partite di oggi (11 novembre). Roma-Sampdoria 4-1 - vince l’Empoli - pari del Chievo : Si sono giocate tre partite nel pomeriggio valide per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Il piatto forte era Roma-Sampdoria, i giallorossi si sono imposti con un roboante 4-1 riuscendo così a risalire la classifica e a rilanciarsi nella lotta per il quarto posto: Juan Jesus ha sbloccato il risultato al 19′ con una bella azione, al 59′ il raddoppio firmato da Schick in pieno stile gol dell’ex, poi si è ...

Highlights Serie A Roma-Sampdoria 4-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Roma e Sampdoria arrivano al match dell’Olimpico in situazioni, morali e di classifica, simili. I giallorossi non riescono a vincere da 3 partite, reduci dal ko contro la Spal e i due 1-1 di Napoli e Firenze, e sono scivolati all’ottavo posto in classifica. Anche la Sampdoria, che nelle ultime gare ha incassato 3 gol […] L'articolo Highlights Serie A Roma-Sampdoria 4-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie ...

Serie A - Roma-Sampdoria 4-1 : gol di Juan Jesus - Schick - El Shaarawy - 2 - e Defrel : La Roma torna a vincere in campionato. E soprattutto torna a farlo davanti al suo pubblico. La squadra di Di Francesco, dopo tre giornate senza successi in Serie A, supera all'Olimpico la Sampdoria 4-...