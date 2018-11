Serie A Fiorentina | Veretout | «Non siamo una squadra in crisi»

Serie A - Roma-Inter a Rocchi. Per Fiorentina-Juventus c'è Orsato : ROMA - Sono state rese note le designazioni per la quattordicesima giornata di Serie A. Si parte con gli anticipi di sabato: alle 15 Spal-Empoli, Mazzoleni,, alle 18 Fiorentina-Juventus, Orsato, e ...

Serie A Fiorentina - Chiesa mette la Juve nel mirino : Al Franchi, che viaggia verso il sold out,, infatti, arriverà la corazzata Juventus LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE ODIERNA DEL CORRIERE DELLO SPORT-STADIO Tutto sulla Fiorentina Classifica ...

Biglietti Fiorentina-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 14ma giornata di Serie A : Tra le gare del quattordicesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra 1 e 3 dicembre, c’è l’incontro tra Fiorentina e Juventus, in programma sabato 1 dicembre alle ore 18.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi a quota 37, ed i viola, noni assieme all’Atalanta con 18 punti. La Fiorentina in casa ha ottenuto finora quattordici punti punti in sei partite, frutto di quattro vittorie e due pari, con ...

Video/ Bologna Fiorentina - 0-0 - : highlights della partita - Serie A 13giornata - - IlSussidiario.net : Video Bologna Fiorentina , rsultato finale 0-0, : highlights della partita, disputata al Dall'Ara nella 13giornata di Serie A.

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Juventus 0-2 - Girelli e Bonansea affondano le viola : C’era grande attesa alla Stadio Comunale “Gino Bozzi” di Firenze per il big match dell’ottava giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A tra Fiorentina e Juventus. Una partita che vedeva sfidarsi tante giocatrici di primo livello del nostro movimento e dalla valenza particolare, visto che le due compagini si erano già incontrate nella Supercoppa Italiana 2018 vinta dalle viola. Sul rettangolo verde toscano le ...

Risultati Serie A 13ª Giornata – Il Napoli si ferma contro il Chievo - tris in rimonta dell’Empoli : pari Fiorentina : Passo falso del Napoli che si ferma in casa contro il Chievo. Pareggio anche per la Fiorentina a Bologna, vittoria in rimonta dell’Empoli sull’Atalanta: i Risultati della 13ª Giornata di Serie A Dopo la vittoria del Parma nel lunch match contro il Sassuolo, il pomeriggio della 13ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match che regala verdetti importanti. Il primo è quello del Napoli che perde il passo della Juventus, vittoriosa ieri ...

Serie A - parate e pali : Bologna-Fiorentina 0-0 : Non sanno più vincere: Bologna e Fiorentina continuano a mancare i tre punti . Sotto la pioggia battente al Dall'Ara il derby dell'Appennino finisce 0-0 . Un match di buona intensità, giocato meglio ...

Serie A donne - Fiorentina-Juventus 0-2 : bianconere a un punto dalla vetta : Non ha deluso le attese il big match dell'ottava giornata del campionato femminile di Serie A. La Juventus espugna il "Bozzi" di Firenze con un gol per tempo, confermando il secondo posto in ...

Serie A Fiorentina - lombalgia per Pjaca : non convocato per il Bologna : FIRENZE - Marko Pjaca "non sarà convocato per la partita di domani contro il Bologna " . Lo ha comunicato, tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, la Fiorentina , La società viola ha ...

Calcio femminile - ottava giornata Serie A : super sfida Juventus-Fiorentina - il Milan ospita l’Orobica. Programma - orari - tv e calendario delle partite : Prosegue il campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il torneo nostrano è arrivato all’ottavo turno e i match interessanti non mancheranno per le posizioni di alta e bassa classifica. Si parte dal posticipo domenica delle ore 12.30, che godrà anche della diretta televisiva di Sky Sport, tra Fiorentina e Juventus. Ai “Gino Bozzi” di Firenze va in scena uno degli scontri più importanti dell’intero campionato tra ...