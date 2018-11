Sequestrate aree con rifiuti nel terreno di proprietà della famiglia Di Maio

Rifiuti inerti - Sequestrate alcune aree del terreno del padre di Di Maio : Non si è presentato stamane Antonio Di Maio, il padre del vicepremier, a Mariglianella, comune dell’hinterland napoletano dove era convocato per permettere l’accesso ai vigili urbani a un terreno al 50 per cento di sua proprietà. Al suo posto è andato un rappresentante legale a cui è stato comunicato il sequestro di una parte del terreno....

Mariglianella - Sequestrate aree nella proprietà del padre di Di Maio : All'interno della proprietà del padre del vice premier, Luigi Di Maio, a Mariglianella, in provincia di Napoli, sono state sequestrate aree dove erano stati depositati rifiuti inerti. Lo fa sapere il comandante della Polizia municipale di Mariglianella al termine di un sopralluogo avviato nella mattinata di oggi alla presenza di tre agenti della Polizia municipale stessa, dei responsabili dell'ufficio tecnico comunale e di un ...

