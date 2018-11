“Sei innamorata?” La domanda è spiazzante e Emma | alla fine | confessa

caffeinamagazine

(Di giovedì 29 novembre 2018) Dopo la storia con Stefano De Martino la vita amorosa diMarrone è stata un lungo Sali e scendi. Più bassi che alti per la verità con flirt affibbiati e poi smentiti, storie nate e morte poco dopo e un unico grande amore portato avanti: quello per la musica. Ma lase ci sia un uomo nella vita dio meno continua a bussareporta dei curiosi tra cui Maurizio Costanzo che, nella punta de L’Intervista che ha visto la presenza di, non si è tirato indietro chiedendole se fosse fidanzata o meno.La riposta diè stata secca e senza dubbi: un “no” deciso che lascia la porta aperta a tanti pretendenti. O forse no. Perchénon è innamorata, ma è comunque molto contenta della sua vita: “Bilancio super positivo. Mi ritengo una donna molto fortunata. È anche vero che ho lavorato tanto per mantenere quello che la vita mi ha regalato. Devo dire che sono veramente ...