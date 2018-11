Se una trasmissione radiofonica fa rivivere le cartoline | ecco il ' Lunalbero'

Milano - incidente sul lavoro : si rompe una cinghia di trasmissione - operaio perde 2 dita : L'uomo, 70 anni, è stato trasportato all'ospedale di Sesto San Giovanni: si è dovuto ricorrere all'amputazione per salvare la funzionalità della mano

Quelli che il Calcio - una trasmissione che “vivacchia”. Conduzione inconsistente - poco coinvolgimento : “Meglio tirare a campare che tirare le cuoia“, con una storica frase di Giulio Andreotti si potrebbe sintetizzare la condizione di Quelli che il Calcio . Nella sfida, mediaticamente accesa e interessante, tra Domenica In e Domenica Live nel giorno di festa si colloca lo storico programma di Rai2. Sono lontani i tempi del ciclo fenomenale di Fabio Fazio, Quelli pop di Simona Ventura e perfino le edizioni con Victoria Cabello di cui si ...

Domenica In : Mara Venier Vs Barbara D’Urso. “E’ una trasmissione fatta COL CUORE” : Mara Venier scimmiotta Barbara D’Urso: la zia Mara più sfavillante che mai, Domenica 7 ottobre ha avuto fra i suoi ospiti Loretta Goggi e Alessandra Amoroso. Vediamo quello che s’è lasciata sfuggire Mara. Domenica In è una trasmissione fatta ‘col cuore’ Tra un segmento e l’altro, la Bionda Veneta ha scimmiottato la sua “rivale” impegnata nella conduzione di Domenica Live su Canale 5 – diretto competitor di Rai 1 – e si è ...