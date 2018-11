Se lo stupratore può vedere il bambino nato dalla violenza

vanityfair

(Di giovedì 29 novembre 2018) Sammy Woodhouse ha 33 anni e un figlio: era rimasta incinta a 15 anni, vittima delladi un pedofilo, Arshid «Mad Ash» Hussain, che ha 10 anni più di lei. L’uomo è in carcere: sta scontando una condanna a 35 anni di prigione, perché ritenuto colpevole di 23 reati, tra cui lo stupro e l’aggressione di vittime di 11 anni.Ma adesso ha avuto il permesso di poteril figlioa Sammy Woodhouse, pur non comparendo sul certificato di nascita del ragazzo e non avendo mai avuto alcuna responsabilità genitoriale nei suoi confronti.Che cosa è successo? Come riferisce il Times, Hussain è stato contattato dai servizi social di Rotherham, che l’hanno informato che avrebbe potuto fare visita al figlio biologico e gli hanno promesso che sarebbe stato aggiorsu tutti i futuri procedimenti che riguardavano la questione.Sammy Woodhouse aveva sempre mantenuto ...