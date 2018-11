Scintille fra Alda D' Eusanio e Nina Moric | Quante gocce di valium ti sei

Debito e dazi - Scintille fra Usa e Cina : ... che a Buenos Aires vorrebbero quanto meno raggiungere un accordo quadro per rilanciare la trattativa, perché temono che la guerra commerciale provochi una frenata dell'economia anche in America. ...

Debito e dazi - Scintille fra Usa e Cina : A giudicare dagli attacchi che Usa e Cina si sono scambiati ieri al vertice dell’Apec, le due potenze in competizione per la supremazia globale sono destinate allo scontro frontale. La retorica di questi giorni però potrebbe essere uno strumento negoziale, per posizionarsi in vista del vertice di fine mese tra i presidenti Trump e Xi, che deciderà ...