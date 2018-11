Sci di fondo | Coppa del Mondo 2018-2019 Lillehammer Un mini Tour de Ski sulle nevi

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : gli orari e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo il fine settimana di Ruka, quest’anno il primo trittico di competizioni della Coppa del Mondo di sci di fondo si terrà a Lillehammer, in Norvegia dal 30 novembre al 2 dicembre: tre giorni di gare che comprendono una sprint a tecnica libera, una gara distance a tecnica libera ed una gara pursuit a tecnica classica. Per le gare della tre giorni norvegese la diretta tv è assicurata sia da Eurosport che da RaiSport+HD, mentre la diretta ...

Moonlight Classic Nordic Camp : Sci di fondo e corsa sull’Alpe di Siusi : Tutto pronto per la 13ª Moonlight Classic il 23 gennaio in Alto Adige: ecco i dettagli di una splendida settimana all’insegna dello sport (e non solo!) sulla neve L’Alpe di Siusi, in altre parole il “regno dello sci Nordico”, riserva non solo la tredicesima edizione della Moonlight Classic del 23 gennaio in Alto Adige, bensì un’intera settimana all’insegna dello sci di fondo, il tutto grazie al Moonlight Classic Nordic Camp dal 20 al ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Federico Pellegrino a caccia di riscatto nella sprint a tecnica classica : E’ una condizione che conosce bene quella che sta vivendo Federico Pellegrino, estromesso dalla finale di Ruka al termine di una prova tutt’altro che negativa sulla neve finlandese alla prima uscita stagionale ufficiale contro avversari più avanti di lui nella preparazione e in una tecnica, quella classica, che è quella che ama meno. Basta lasciar passare una settimana ed ecco che, sulla neve olimpica di Lillehammer, si presenta la possibilità ...

Sci - La Val di Fiemme attende il Tour de Ski : Final Climb obiettivo dei temerari del fondo : Nell'attesa dell'appuntamento trentino la Coppa del Mondo di sci di fondo è iniziata con il botto: tanti, tantissimi i protagonisti a darsi battaglia in una stagione che si prospetta indimenticabile ...

Sci – La Val di Fiemme attende il Tour de Ski : Final Climb obiettivo dei temerari del fondo : Tour de Ski in Val di Fiemme il 5 e 6 gennaio Sabato Mass Start, domenica 9 km in tecnica libera sulla pista Olimpia III. Già aperta la stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo. In Finlandia bravi Scardoni e Pellegrino, Klaebo si fa beffare da Bolshunov In Val di Fiemme temperature e bollettino neve sono confortanti, e il comitato Fiemme Ski World Cup si può gettare a capofitto sui propri appuntamenti di gennaio, a cominciare dal Tour ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 Ruka. Lampi azzurri sulla neve finlandese. L’Italia c’è : Tante volte il clan azzurro ha lasciato Ruka o Kuusamo con la coda fra le gambe, soffrendo spesso e volentieri l’esordio su una neve troppo diversa dalla nostra contro nazionali già pronte alla battaglia, quando la condizione non era ancora al meglio. Stavolta l’Italfondo esce dalla due giorni di Ruka con qualche certezza in più e anche diversi sorrisi sulle labbra: non sono arrivati podi, sarebbe stato chiedere troppo, ma diversi piazzamenti di ...

Sci di fondo – 15km tecnica classica - Bolshunov re a Ruk : De Fabiani miglior azzurro : Bolshunov è ancora il re a Ruka, la 15 km TC è sua. Buona risposta degli azzurri: De Fabiani 15simo Re nella sprint, re nella 15 km. Alexander Bolshunov mette a segno la doppietta nel primo fine settimana di Coppa del mondo dedicato alla tecnica classica nella località finlandese di Ruka, dominando la scena con il tempo di 29’49″0. Il ventunenne russo ha mostrato un’impressionante prova di superiorità, il suo ...

Sci di fondo – Tecnica Libera Fis : Fanton e Brocard trionfano nella categoria seniores in Val Formazza : Fanton e Brocard trionfano in Val Formazza nelle gare in Tecnica Libera. Juniores: rivincita De Biasi Paolo Fanton ed Elisa Brocard sono i vincitori delle gare Fis in Tecnica Libera nella categoria seniores disputate in Val Formazza. Il 27enne del Centro Sportivo Carabinieri ha preceduto di soli 2″8 Stefan Zelger nella 15 km maschile, mentre al terzo posto si è classificato il giovane Simone Dapra, primo Under 23 in classifica, ...

Sci di fondo – 10km a tecnica classica femminile : Johaug torna dopo 20 mesi e trionfa a Ruka : Johaug torna dopo 20 mesi e vince la 10 km a tecnica classica femminile di Ruka. Battute Kalla e Andersson, Scardoni 39sima Therese Johaug torna dopo la squalifica di 20 mesi inflittale dalla Federazione Internazionale dello Sci e si impone immediatamente nella 10 km a tecnica classica che ha chiuso il primo appuntamento stagionale della Coppa del mondo sulla pista finlandese di Ruka. La trentenne norvegese, vincitrice della sfera di ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 - la graduatoria maschile dopo la 15 km a tc di Ruka : dopo la 15 km a tecnica classica disputata a Ruka, questa è la nuova Classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 per quanto riguarda il settore maschile: Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2018-2019 maschile 1. Alexander Bolshunov (RUS) 200 2. Emil Iversen (NOR) 130 3. Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 109 4. Calle Halfvarsson (SWE) 96 5. Erik Brandsdal (NOR) 60 6. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 50 7. Andrey Larkov (RUS) 45 7. Gleb Retivykh ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Bolshunov domina la 15 km tc - buon 15° De Fabiani - 4 azzurri a punti : C’è di nuovo il marchio della Russia sulla prima 15 km a tecnica classica maschile di questa Coppa del Mondo: Alexander Bolshunov, dopo aver vinto (con la pesante complicità di Klaebo) la gara sprint di ieri, raddoppia e fa suo anche questo successo col tempo di 36’17″8. Per lui, che deve compiere 22 anni il prossimo 31 dicembre, è come se non si fosse mai interrotto il periodo di vittorie cominciato con le finali di marzo a ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 - la graduatoria femminile dopo la 10 km a tc di Ruka : dopo la 10 km a tecnica classica disputata a Ruka, questa è la nuova Classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 per quanto riguarda il settore femminile: Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2018-2019 femminile 1. Yulia Belorukova (RUS) 145 2. Therese Johaug (NOR) 100 3. Krista Parmakoski (FIN) 85 4. Maja Dahlqvist (SWE) 80 4. Charlotte Kalla (SWE) 80 6. Ida Ingemarsdotter (SWE) 75 7. Natalia Nepryaeva (RUS) 65 8. Stina Nilsson (SWE) ...