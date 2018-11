Schiaffi e calci in testa ai bimbi | arrestato maestro d' asilo Pero | la furia delle madri

Calci e Schiaffi ai bambini dell'asilo ripresi in un video : arrestato un maestro : Le telecamere di sicurezza nella struttura hanno ripreso il maestro , un italiano di 62 anni, mentre maltrattava i suoi...

Stefano Cucchi - carabiniere Tedesco confessa dopo 9 anni/ Ultime notizie - “Colpito con calci e Schiaffi ” : Stefano Cucchi , carabiniere Tedesco confessa dopo 9 anni : “Colpito con calci e schiaffi. Non potevo dire la verità ma...”. Le Ultime notizie : svolta nel caso relativo alla morte del geometra(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 12:45:00 GMT)

Schiaffi e calci di fronte alla caserma dei carabinieri : una donna in ospedale : BRINDISI - Si sono vissuti momenti di grade concitazione intorno alle ore 10,30 di oggi , giovedì 11 ottobre, in via Bastioni Carlo V, di fronte alla caserma del comando provinciale dei carabinieri di ...