Scandalo tra i carabinieri | le foto hot della marescialla diventano virali

Piero Marrazzo - condannati 4 carabinieri nell'inchiesta sullo Scandalo trans : Tutti condannati i quattro carabinieri coinvolti nella vicenda del 2009 su un presunto ricatto all'ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, ripreso in un video mentre era in compagnia di una trans.condannati a 10 anni Nicola Testini e Carlo Tagliente. Per i loro altri due colleghi, Luciano Simeone e Antonio Tamburrino, condanna a 6 anni e 6 mesi e 3 anni. Prescritte accuse per il trans Natali. Contestati, a vari titolo, concussione, ...

Sampdoria travolta dallo Scandalo Ferrero : sequestro per il patron e per la società [DETTAGLI] : I tifosi della Sampdoria non hanno avuto un sereno risveglio e con loro neanche il presidente Massimo Ferrero, che ha subito l’esecuzione, da parte del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura. Si tratta di una cifra superiore ai 2,6 milioni di euro totali che riguarderebbero sia la Samp che il suo numero ...

Scandalo travolge l'Assessorato : scoperti 42 "dipendenti fantasma" : Blitz all'Assessorato Regionale alla Salute di Palermo. Secondo la Guardia di Finanza i dipendenti sotto accusa si coprivano...

NBA – Scandalo sessuale per Dwight Howard - una trans lo accusa : “era il mio ragazzo e mi ha violentata” : Dwight Howard, centro degli Wizards, è finito nel bel mezzo di uno Scandalo sessuale: la tran Masin Elijè lo accusa di averla violentata, minacciata e manipolata Inizio di stagione davvero complicato per Dwight Howard. Dopo aver saltato le prime partite per infortunio, ed aver dovuto vivere in prima persona la particolare situazione dello spogliatoio degli Wizards, ‘Superman’ è finito nel bel mezzo di uno Scandalo sessuale. La ...

Le Iene demoliscono Luigi Di Maio : lavoro nero nell'azienda di papà - lo Scandalo travolge il leader M5s : Luigi Di Maio demolito da Le Iene ? Lo scandalo parte dalla denuncia di Salvatore Pizzo , di Pomigliano d'Arco, ex dipendente della ditta edile della famiglia del ministro del lavoro. Pizzo denuncia ...

Francia-Giappone : Scandalo Ghosn - silenzio dai governi dopo l'incontro tra i ministri dell'Economia : Tokyo, 23 nov 04:59 - , Agenzia Nova, - I ministri dell'Economia di Francia e Giappone, Bruno Le Maire e Hiroshige Seko, si sono incontrati ieri a Parigi per discutere le prospettive... I dirigenti di Nissan hanno smentito con forza le teorie circolate nei ...

Lo Scandalo spese pazze travolge le Nazioni Unite : Erik Solheim, direttore del Programma delle Nazioni Unite per l"ambiente (Unep), agenzia impegnata nel contrasto ai cambiamenti climatici, è stato in questi giorni accusato di avere impiegato per "spese di viaggio", negli ultimi due anni, una "quantità eccessiva" di fondi dell"istituzione internazionale. L"Office of Internal Oversight Services (Oios), autorità incaricata di monitorare e promuovere la trasparenza all"interno dell"organizzazione, ...

Uomini e donne - Gemma Galgani e lo Scandaloso bacio a Paolo : 'Da una bocca all'altra' - 'Flipper - le infili...' : Contro ogni aspettativa, la frequentazione tra Gemma Galgani e il cavaliere Paolo a Uomini e donne continua a gonfie vele a tal punto che tra i due sembra essere già scattato più di un bacio. Proprio ...

Uno Scandalo molto inglese - Hugh Grant tra politica e pregiudizio : A volte la realtà supera di gran lunga la finzione. Immaginate un politico molto in vista che, per evitare uno scandalo, decide di commissionare l’omicidio dell’amante che lo stava ricattando. Niente, però, va come deve andare e il ben poco esperto sicario assoldato per l’occasione, a causa della nebbia, colpisce il bersaglio sbagliato e, invece di far fuori l’amante, spara al cane. La vicenda sembra quasi una barzelletta, ma, sorprendentemente, ...

Scandalo a Pechino Express : Francisco Porcella mostra il suo nudo integrale : Scandalo a Pechino Express. Quel nudo integrale che si è visto in prima serata ha lasciato tutti sconvolti. Ma facciamo un passo indietro. Pechino Express 2018 decreta le tre coppie finaliste della settima edizione che si giocheranno il tutto per tutto a Città del Capo dove, per l’occasione, arriveranno anche loro amici e parenti che li aiuteranno nell’ultima tappa del loro viaggio on the road. La semifinale del gioco di Raidue, in Sudafrica, ha ...

Pechino Express - nudo integrale in prima serata : lo Scandalo che travolge la Rai : Andrea Montovoli e Francisco Porcella , del team dei Surfisti, hanno dato scandalo a Pechino Express , il reality condotto da Costantino Della Gherardesca. In prima serata televisiva, c'è stato un ...

Caduta Libera - lo 'Scandalo' delle lettere centrali : aiutino a Nicolà Scalfi - 'abbiamo beccato Gerry Scotti' : Complottisti scatenati a Caduta Libera , il quiz pre-serale condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Anche nella puntata di giovedì 15 novembre si è confermato Nicolò Scalfi , il super-campione dei ...

Regno Unito - lo Scandalo parentopoli travolge il Partito laburista : Secondo il quotidiano, alcuni deputati di tale forza politica avrebbero assunto, nei rispettivi staff parlamentari , figli e parenti, in palese violazione della normativa nazionale sulla trasparenza. ...