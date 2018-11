Savona | alla Ubik | Giustizia divina Così la Chiesa protegge i peccati dei suoi

Crisi Ata. Comune di Savona potrtebbe chiedere danni alla passata gestione : Savona. Ammonta a 4,5 milioni di euro, secondo lo studio Briata di Genova che ha eseguito una ricognizione in merito, il danno economico che la passata gestione di Ata, l'azienda di tutela ambientale ...

Economia : Paolo Savona su 'Milano Finanza' - uscire dalla crisi non dall'euro : Roma, 21 nov 09:44 - , Agenzia Nova, - Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, in un suo intervento su "Milano Finanza" scrive che il 57 per cento degli italiani ritiene... , Res,

Savona - "Cominciare e ricominciare… dalla Carità" - un convegno in Seminario : Cominciare e ricominciare… dalla Carità: questo il tema della giornata di lavori sul volontariato, sulle povertà e sulle fragilità sociali del nostro territorio che Caritas diocesana ha organizzato ...

15 anni dalla strage di Nassiriya - la provincia di Savona ricorda le vittime e il finalese Daniele Ghione : Oggi ricorre il 14° anniversario della strage di Nassiriya. Era, infatti, il 12 novembre 2003, quando il Maresciallo Capo dei Carabinieri Daniele Ghione, finalese, periva tragicamente in un attentato ...

Fumo da un capannone nel porto di Savona - per fortuna era un falso allarme : immagine di repertorio Dopo l'incendio al palazzo dell'Autorità Portuale nella darsena di Savona e le oltre 1500 vetture che hanno preso fuoco durante la mareggiata la tensione è alta a Savona. Oggi è ...

Savona - alla Ubik : "Il Mantra yoga. Per aumentare il proprio benessere e accrescere la propria spiritualità" : Questa conferenza da sola non può spiegare cosa si cela dietro alla scienza del Mantra Yoga ma può aiutare ad iniziare a far comprendere quando questa parte dello yoga sia essenziale per il proprio ...

Gasparri vs Rinaldi : ‘Non parlo con controfigure - a Savona dico la mia in Aula’. L’economista lascia lo studio : ‘Siete alla frutta’ : Polemica rovente a L’Aria che Tira (La7) tra l’economista Antonio Maria Rinaldi e il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, sulla figura di Paolo Savona, ministro per gli Affari Europei nel governo gialloverde. Gasparri menziona i conti svizzeri di Savona e dichiara: “Ha detto che sulla manovra dorme sonni tranquilli. Certo, perché, tra i tanti soldi guadagnati meritatamente con tutte le attività che ha fatto, ha un ...

Maltempo Savona : esonda il rio san Cristoforo - box allagati : Dopo gli allagamenti della notte, il crollo di un cornicione in via Paleocapa, i semafori in tilt, in tarda mattinata e’ esondato il rio San Cristoforo nel quartiere di Legino allagando qualche scantinato e alcuni box in particolare in via Bruzzone. I danni sono limitati. Il corso d’acqua era monitorato fin dalla mattina e i cittadini si erano attrezzati per limitare i guai di una eventuale esondazione. L'articolo Maltempo Savona: ...

Gli "Amici del San Giacomo" di Savona lanciano l'allarme : "La pioggia potrebbe danneggiare gli affreschi" : Le forti piogge di questi giorni potrebbero danneggiare ulteriormente gli affreschi del Cinquecento di Ottavio Semino nel complesso del San Giacomo di Savona. Questo l'allarme lanciato dall'...

Bagnai : “Improprio l’allarme di Draghi sulla stabilità delle banche”. Savona : “Calmierare spread è compito della Bce” : “A me sembra improprio che il massimo responsabile della stabilità finanziaria in Europa emetta degli allarmi, seppur poi velati e temperati, circa la tenuta delle banche di un Paese che è sotto il controllo della sua vigilanza”. Il giorno dopo le dichiarazioni sull’Italia del presidente della Bce Mario Draghi, il presidente della commissione Finanze al Senato Alberto Bagnai (Lega) ha definito “improprio” il ...

Paolo Savona - bastonata alla Bce di Mario Draghi : 'Una grave responsabilità' : Paolo Savona , in questo mese di montagne russe sulla manovra, si era confermato nell'imprevedibilità che, forse, gli aveva precluso l'accesso al ministero dell'Economia. Il titolare del dicastero ...

Savona - alla Ubik incontro con la scrittrice Laura Dalla Ragione : Venerdì 26 ottobre alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con la scrittrice Laura Dalla Ragione, Psichiatra e psicoterapeuta, Responsabile del Centro disturbi del comportamento ...

Savona - rogo distrugge la nuova sede dell’Autorità Portuale : «L’allarme antincendio non è scattato» | : Vigili del Fuoco sul posto, traffico in tilt in corso Mazzini e via Gramsci. Quaranta persone evacuate, la sindaca: «Tenete le finestre chiuse»

Savona : "Tagliando alla manovra ogni 3 mesi" : Capri, 20 ott., AdnKronos, - "Ho votato questa manovra a condizione che venga verificata ogni trimestre per leggere cosa sta succedendo fuori di noi perché sarebbe ancora piu grave, oltre al rispetto ...