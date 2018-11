Sant’Egidio | istituzioni facciano di più per gestire situazione freddo

romadailynews

(Di giovedì 29 novembre 2018) Roma – “La scomparsa ieri notte di una persona, presumibilmente per, in viale dello Scalo di San Lorenzo, prima vittima di quest’inverno a Roma, interroga tutti. Di fronte alla morte di un uomo, che ancora non e’ stato identificato ma che aveva diritto a vivere una vita piu’ dignitosa, ognuno e’ chiamato ad intervenire, a guardarsi attorno, ad aiutare come puo’ chi vive e dorme per strada, soprattutto quando arriva il”.“Ma possono e devono fare di piu’ in primo luogo leallargando una rete di ospitalita’ che, limitandosi nella Capitale a soli 335 posti in piu’ per la stagione invernale (di cui 100 per l’accoglienza diurna) rispetto ai quasi 2.500 gia’ disponibili, e’ ben lontana dal rispondere al bisogno espresso da quasi 8 mila persone che dormono all’aperto o in ...