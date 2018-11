Sanremo Story, cronaca dell’edizione 2016

laragnatelanews

(Di venerdì 30 novembre 2018)Rientriamo nel vivo del nostro viaggio nella storia del Festival di. Anno. Dopo il grande successo2015, viene confermato nella doppia veste di direttore artistico e conduttore del Festival Carlo Conti. Che alla conduzione viene affiancato dalla modella e attrice romena Madalina Ghenea, dall’attore ormai sex symbol certificato Gabriel Garko e dall’attrice ed imitatrice Virginia Raffaele dopo la riuscita imitazione di Ornella Vanoni nell’edizione 2015 e il ruolo di ospite fissa svolto con successo nel corso di Amici 14. Quest’ultima si lancia in un’imitazione di un personaggio diverso per ogni serata: Sabrina Ferilli nella prima, Carla Fracci nella seconda, Donatella Versace nella terza e Belen Rodriguez nella quarta. Per poi tornare a vestire i panni di sé stessa nel corso della finale. A fine novembre, nel corso della serataGiovani, vengono ...