Sanità | batterio “chimera” | in Veneto 10mila i pazienti a rischio

(Di giovedì 29 novembre 2018) Sono circaoperati nelle cardiochirurgie deldal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017 potenzialmente adi aver contratto il Mycobacterium chimaera, unpericoloso per l’uomo e in grado di manifestarsi anche molto tempo dopo essere entrato nell’organismo. “Ad oggi, in Regione, sono stati diagnosticati 16 casi di infezione da Mycobacterium chimaera, di cui due con intervento cardiochirurgico eseguito in altre Regioni. Su oltre 30 mila interventi chirurgici eseguiti dal 2010 presso le Cardiochirurgie della Regione, sono stati individuati 14 casi di infezione, di cui 6 decessi. Ipotenzialmente interessati sono stimati in circa 10 mila“. A scriverlo in una nota è la Regioneche ha riunito un Gruppo tecnico regionale per la prevenzione e gestione delle infezioni in soggetti sottoposti a intervento ...