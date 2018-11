Samsung risarcirà i dipendenti malati di cancro Troppo poco e troppo tardi

huffingtonpost

(Di giovedì 29 novembre 2018) Han Hye-kyung, un anno fa, denunciava in tribunale che i sei anni di lavoro nelle fabbrichedi Suwon, a sud di Seul, l'avevano ridotta su una sedia a rotelle con un tumore al cervello. Non era la sola a denunciare l'accaduto. Con lei un centinaio di altri lavoratori che affermavano di essere gravementeper colpa del periodo di lavoro trascorso nell'azienda sudcoreana a contatto con materiale tossico e nocivo.affermava non vi fosse correlazione tra la collaborazione e la malattia, poi il cambio di strategia: il 6 novembre, scusandosi, l'azienda ha proposto un compenso fino a 150 milioni di won (116mila euro) a ciascuna delle vittime.Come riporta il Financial Times, per la madre della signora Han per le scuse e i rimborsi era "". "avrebbe dovuto essere più onesta con noi sin dall'inizio. Il più grande rimpianto di ...