Salvini | Global Compact?Sarà linea comune

Salvini : M5s e Lega uniti sul Global compact : "Il governo italiano non parteciperà all'assemblea a Marrakech. Facendo la scelta più democratica che si possa fare ovvero, essendo una Repubblica parlamentare, il governo, rispettosamente e trasparentemente, aspetterà che sia il Parlamento a dare le indicazioni. La mia posizione la conoscete: sull'immigrazione decidono l'Italia e gli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini, rispondendo alle ...

Salvini e Conte fermano il Global compact - ma il M5s è diviso : Matteo Salvini a sorpresa annuncia all'Aula di Montecitorio, impegnata nelle votazioni sugli ordini del giorno al decreto Sicurezza, che l'Italia non firmerà il Global migration compact e, quindi, non parteciperà al summit di Marrakech. Sarà il Parlamento a decidere se il governo italiano dovrà o meno aderire all'accordo internazionale che mira a cercare di trovare soluzioni condivise sul tema dei ...

Sui migranti Salvini detta la linea a Conte : "Il Global Compact non si firma" : Sulle politiche per l’immigrazione Matteo Salvini ricompone l’asse con i paesi sovranisti di Visegrád e annuncia che, il prossimo 10 e 11 dicembre, in occasione della riunione intergovernativa di Marrakech, in Marocco, l’Italia non firmerà il Global Compact per i rifugiati e i migranti (GCM). O megl

Cos’è il Global Compact e perché Salvini non vuole saperne : (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) L’Italia ha fatto un passo indietro e nella prima metà di dicembre non parteciperà alla conferenza intergovernativa che a Marrakesh discuterà del Global Compact for Migration. Ad annunciarlo è Matteo Salvini, che dall’aula della Camera ha anticipato la dichiarazione ufficiale del premier Giuseppe Conte. L’annuncio del governo “Il Global Migration Compact è un documento che pone temi e questioni ...

Global compact sui migranti - Salvini smentisce e scavalca Conte : “Non lo firmeremo” : L'Italia non firmerà il Global compact sui migranti l'11 dicembre: ad annunciarlo è stato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, smentendo quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'Assemblea generale dell'Onu quando dichiarava il pieno sostegno del governo al patto per le migrazioni.Continua a leggere

Migranti - l’Italia non firmerà il Global Compact. Salvini e Conte : “Deciderà il Parlamento” : A sorpresa Matteo Salvini annuncia in Aula alla Camera che il governo italiano non firmerà il Global compact e che sarà il Parlamento a decidere se aderire o meno al Trattato. Passano pochi minuti e la linea dell’esecutivo viene ribadita (e confermata) dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che, in una nota, spiega: «Il Global Migration compa...