Salvini | Renzi ha ancora da parlare? con loro Italia in mano a delinquenti

Renzi a Salvini : 'Fai il ministro - non lo sciacallo - tuo ufficio è il Viminale - non Fb' : Matteo Renzi e Matteo Salvini condividono il nome di battesimo e poco altro. Le loro opinioni politiche sono agli antipodi e ogni scontro dialettico tra i due legittima il loro essere acerrimi avversari politici. Sono queste ore in cui a tenere banco è la questione decreto sicurezza, un cavallo di battaglia della campagna elettorale che il leader della Lega ha inteso mettere in cima al proprio lavoro da ministro dell'Interno. Una serie di norme ...

Myrta regala a Salvini la foto di Renzi : 'Da parte di Giorgetti' : L'intervista al Ministro dell'Interno Matteo Salvini si apre con uno scambio di doni. Salvini: "Farò tesoro della foto di Renzi come monito per non montarmi la testa" 29 novembre 2018 Diventa fan di ...

Matteo Renzi attacca Matteo Salvini : “Fa lo sciacallo - non il ministro” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, si scaglia all'attacco del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, sul tema della legittima difesa: "Matteo Salvini fa lo sciacallo e non il ministro. Certe cose vanno dette anche quando sei minoranza: se sei al Governo non puoi strumentalizzare, devi governare. Devi fare il ministro, non lo sciacallo".Continua a leggere

Renzi chiede scusa a Berlusconi : 'Mai fatto quello che sta facendo Salvini' : Usa una diretta Facebook l'ex Premier e segretario Pd Matteo Renzi per bocciare le scelte del governo e fare le sue scuse al leader di Forza Italia: "La sinistra italiana che ora sta zitta su Salvini ...

Caso ladro ucciso - Renzi attacca Salvini : "Fa lo sciacallo - non il ministro" : Matteo Renzi contro Matteo Salvini su Facebook. "Un piccolo imprenditore ha ucciso un ladro che si era introdotto di notte nella sua azienda - scrive l'ex premier -. Da quello che si legge, l'uomo era esasperato per aver subito 38 rapine negli ultimi anni. E pare che sia molto provato per ciò che è accaduto: 'Non volevo ucciderlo, ho mirato alle gambe' avrebbe detto. Ciascuno di noi può commentare come se fosse al Bar questa ...

Matteo Renzi : "Chiediamo scusa a Berlusconi - confronto a Salvini era un pischello" : 'So che ci rimmarrete male ma devo dirlo: dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi'. La provocazione di Matteo Renzi durante una diretta sulla sua pagina Facebook: 'Berlusconi non è mai arrivato a ...

Matteo Renzi e la provocazione a Salvini : “Berlusconi è un pischello rispetto a Salvini” : Matteo Renzi stuzzica e provoca il leader della Lega ed esclama: “Dobbiamo chiedere scusa a Berlusconi” Fermi tutti: “Dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi”. Chi lo dice? Presto detto, Matteo Renzi. Certo, si tratta di un attacco a Matteo Salvini. Ma quelle parole restano. Afferma l’ex premier: “Io adesso la dico. Lo so che ci rimanete male, ma adesso la dico, la dico, la dico: dobbiamo chiedere scusa ...

Renzi : “Dopo le leggi ad personam di Salvini dobbiamo chiedere scusa a Berlusconi” : Per il senatore del Pd, Matteo Renzi, "la sinistra italiana che ora sta zitta su Salvini dovrebbe chiedere scusa per par condicio a Silvio Berlusconi. Rispetto alle norme ad personam di Salvini, Berlusconi era un pischello", afferma in una diretta Facebook, aggiungendo: "Berlusconi che faceva le norme ad personam più incredibili non è mai arrivato a tanto, a quello che ha fatto Salvini in questa settimana".Continua a leggere

Matteo Renzi - l'insulto a Salvini che fa la storia : 'Perché dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi' : Fermi tutti: 'dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi '. Chi lo dice? Presto detto, Matteo Renzi . Certo, si tratta di un attacco a Matteo Salvini . Ma quelle parole restano. Afferma l'ex premier: ...

Renzi : 'Dobbiamo chiedere scusa a Berlusconi - pischello rispetto a Salvini'(VIDEO) : Matteo Renzi ritiene che la sinistra debba chiedere "scusa" a Berlusconi. Non si tratta di una mano tesa dal Pd a Forza Italia o qualcosa che, in qualche modo, possa riportare ai tempi in cui, dopo il patto del Nazareno, i due partiti fortemente eterogenei governavano insieme. L'intento è quello di far passare in cattiva luce le gesta di Matteo Salvini, leader di una Lega che viaggia a velocità supersonica nei sondaggi elettorali. Il senatore ...

Renzi : “Dobbiamo chiedere scusa a Berlusconi - la sinistra lo deve fare. In confronto a Salvini - B. era un pischello” : “Dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi. La sinistra, che in questi giorni sta in silenzio sui provvedimenti voluti da Salvini, lo deve fare. Berlusconi, in confronti al leader della Lega, era un pischello“. A dirlo, in diretta Facebook, è il senatore del Pd, Matteo Renzi. Secondo l’ex presidente del Consiglio, “Berlusconi faceva leggi ad personam ma non è mai arrivato a quanto fatto da Salvini questa ...

Dl Fisco in Aula al Senato. Renzi attacca Salvini : 'Marchetta su E-Cig' : Il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci , Lega, , intervenendo in Aula, ha sottolineato che il decreto ' non è assolutamente un condono , specialmente nel momento in cui è stata espunta la ...

Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini : In questo modo finirai come Matteo Renzi : Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini: In questo modo finirai come Matteo Renzi Corre un rischio gravissimo, Matteo Salvini: fare la fine di Matteo Renzi, e a sostenerlo è Giorgia Meloni. Intervistata dal Fatto quotidiano, la leader di Fratelli d’Italia dà un consiglio al vicepremier e leader della Lega, nonché suo alleato/avversario: “Ha grandissime qualità. Molto diretto, disinvolto, veloce, semplificatore. Forse un po’ ...

"La televisione ha ucciso Renzi - Salvini faccia attenzione". Giorgia Meloni sulla popolarità dell'ex alleato : "La televisione ha ucciso Renzi. Sbucava a ogni ora del giorno e della notte, poi gli italiani si sono stufati". Lo dice al Fatto quotidiano la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando della popolarità del vicepremier Matteo Salvini.Meloni respinge l'analisi secondo cui Fratelli d'Italia sarebbe un partito ormai superfluo, risucchiato dalla Lega: "La destra è viva e vegeta: i nostri valori sono la famiglia, la patria, ...