Salvini : M5s e Lega uniti sul Global compact : 'Il governo italiano non parteciperà all'assemblea a Marrakech. Facendo la scelta più democratica che si possa fare ovvero, essendo una Repubblica parlamentare, il governo, rispettosamente e ...

M5s - i 30 congiurati pronti a scaricare Luigi Di Maio per Matteo Salvini : ecco il loro simbolo : In mano agli ex grillini c' è già una lista di una trentina di deputati, manovalanza parlamentare poco nota ai riflettori, classe politica selezionata dalla cosiddetta società civile che non ha un ...

Il dl Salvini manda in tilt M5s : La fronda grillina continua a far sentire il suo peso all'interno del Movimento Cinque Stelle. Sono 14 i deputati M5s che non hanno partecipato al voto finale sul decreto Sicurezza. Altri 22 deputati pentastellati invece risultano in missione e, quindi, sono "assenti giustificati". I deputati M5s, in tutto 14, che non hanno partecipato al voto finale sul decreto Sicurezza sono: Barzotti Valentina, Businarolo Francesca, Cappellani santi, ...

Salvini e Conte fermano il Global compact - ma il M5s è diviso : Matteo Salvini a sorpresa annuncia all'Aula di Montecitorio, impegnata nelle votazioni sugli ordini del giorno al decreto Sicurezza, che l'Italia non firmerà il Global migration compact e, quindi, non parteciperà al summit di Marrakech. Sarà il Parlamento a decidere se il governo italiano dovrà o meno aderire all'accordo internazionale che mira a cercare di trovare soluzioni condivise sul tema dei ...

J Ax : 'Favorevole alla liberalizzazione delle armi' - poi critica la Lega di Salvini e M5S : Tra i pochi artisti italiani mainstream che non si fanno problemi a parlare di politica è impossibile non annoverare J Ax, al secolo Alessandro Aleotti. Il rapper e cantante milanese infatti negli ultimi anni non ha mai nascosto la sua preoccupazione per l'ascesa politica della Lega 2.0, quella del post-Maroni, guidata da Matteo Salvini. Allo stesso tempo però l'ex socio di Fedez, nello stesso periodo, ha lasciato spesso e volentieri intendere ...

SONDAGGI POLITICI/ Index - fiducia leader : Salvini al 52% - crollo M5s con Di Maio al 39% : Governo 'batte' Ue - IlSussidiario.net : SONDAGGI POLITICI, Salvini tiene la Lega al 31,5% e guadagna sul M5s. Lenta risalita Pd, si rialza anche Berlusconi: Governo batte Ue. Le ultime notizie

Global Compact - Salvini ha deciso : 'Assolutamente contrario - discuteremo col M5S' : Questo articolo è stato verificato con: https://www.ilmessaggero.it/politica/le_misure_del_governo_sicurezza_fiducia-4136350.html https://www.youtube.com/watch?v=3N-IR1V9OVQ Chiedi la correzione di ...

Sicurezza - ok alla fiducia. Salvini : città più in ordine. Gelo M5S ma votano tutti : Chi invece ha subito voluto incassare la vittoria politica è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini che in una conferenza stampa, oltre a toccare i temi della più ampia attualità politica, ha ...

M5s - Salvini : "Padre di Di Maio? Non commento - felice che il mio sia un tranquillo pensionato" : "Non fatemi parlare di vicende personali che non conosco, io sono felice che mio padre sia un tranquillo pensionato". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a proposito del caso del padre di ...

M5s - Salvini : “Padre di Di Maio? Non commento - felice che il mio sia un tranquillo pensionato” : “Non fatemi parlare di vicende personali che non conosco, io sono felice che mio padre sia un tranquillo pensionato“. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a proposito del caso del padre di Luigi Di Maio, nel corso della presentazione del libro di Lilli Gruber ‘L’inganno’, al tempio di Adriano a Roma. “Approfondirò”, promette Salvini L'articolo M5s, Salvini: “Padre di Di Maio? Non ...

Manovra - Lega e M5s aprono | Salvini : "Nessuno è attaccato ai decimali" : Il vicepremier apre uno spiraglio alle modifiche dei numeri della Manovra, ma tiene il punto su quota 100: "Nessuno slittamento". M5s: "Non difenderemo i numerini ma i cittadini". Lunedì sera vertice tra Conte, Di Maio e Salvini

Manovra - Salvini : «2 - 2 o 2 - 6. Non ci attacchiamo ai decimali». M5S : «Nessun muro contro muro sul deficit» : Nessun muro contro muro con la Ue sul deficit assicurano in serata i 5S. Il premier vedrà i due vice e il ministro dell’Economia Giovanni Tria per proseguire la trattativa con Bruxelles...

