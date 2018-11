Sallusti contro la Castelli | ' Di Maio mente | le tessere del reddito non sono in stampa'

Blastingnews

: @RepubblicaTv @repubblica Se fossero scatenati anche contro Pinocchio Sallusti non sarebbe male - sjcarjo1 : @RepubblicaTv @repubblica Se fossero scatenati anche contro Pinocchio Sallusti non sarebbe male - m4arc0 : @RepubblicaTv @repubblica Repubblica che usa Sallusti per portare avanti la sua lotta a testa bassa contro il nemic… - Roby74254919 : RT @Roby74254919: @MPenikas @peletto @mariocalabresi @luigidimaio Mario Calabresi, Giovanni Floris, Massimo Giannini, Alessandro Sallusti è… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Il direttore de 'Il Giornale', Alessandro, ieri sera a Otto e mezzo, si è scagliatoil Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Laura(M5S), discutendo dei punti programmatici della manovra di bilancio e soffermandosi in particolare sull'impostazione generale e sulle modalità con cui verrà erogato ildi cittadinanza. Interpellato da Lilli Gruber,ha dichiarato: "Non è sospetto il fatto che si parla da un paio di anni di questodi cittadinanza? A marzo hanno vinto le elezioni, quindi sapevano che avrebbero dovuto governare. Da giugno governano,passati altri 6 mesi e ancora non sappiamo il testo. Non vi viene il dubbio che non sappiamo il testo non perché la ragioneria di Stato è cattiva ma perché i conti non tornano? E quindi non posscrivere un testo se i conti non tornano? Mi sembra ovvio, non è ...