Russia-Ucraina | tensione alle stelle

Crisi Russia-Ucraina - Trump cancella l’incontro con Putin al G20 in Argentina : Donald Trump ha cancellato il suo incontro con il leader russo Vladimir Putin a margine del G20 di Buenos Aires, a causa della Crisi ucraina. E lo ha fatto con un messaggio su Twitter, scritto in volo verso l’Argentina....

Ucraina : a un passo dalla guerra con la Russia. Chiesto supporto navale alla Nato : 'Non possiamo accettare questa politica aggressiva da parte della Russia", ha aggiunto il presidente ucraino, "prima la Crimea, poi l'Ucraina orientale, ora vuole il Mar d'Azov, …, Anche la Germania ...

Crisi Russia-Ucraina - un incidente cercato da Kiev e preso a pretesto da Mosca : Marinai ucraini speronati, feriti, arrestati e processati per direttissima, rei confessi in videoclip di volontari sconfinamenti nelle acque territoriali russe. Scene e toni, da parte sia russa che ucraina, da propaganda comunista Anni Cinquanta. La scena del crimine: una ‘battaglia navale’ nelle acque dello stretto di Kerch, tra il Mar Nero e il Mare d’Azov, un mare chiuso tra lembi di costa di Crimea, Ucraina e Russia: la Guardia ...

SPY FINANZA/ Gli interessi sul gas dietro le nuove scaramucce tra Ucraina e Russia - IlSussidiario.net : Le tensioni tra Ucraina e Russia si sono riaccese dopo la riattivazione del South Stream. Non è certamente una coincidenza

Kerch e Mar d'Azov - il fronte economico dell'ultima sfida tra Russia e Ucraina : fronte DEI PORTI E ora che la Russia lo ha costruito da sola, il ponte di Kerch inaugurato in maggio è un cancello che si apre su un mondo completamente trasformato. Qualunque cosa succeda in quelle ...

Europa League - Vorskla-Arsenal a Kiev : decisione Uefa dopo legge marziale nella crisi Ucraina-Russia : La partita tra FC Vorskla e Arsenal, valida per il quinto turno di Europa League, si giocherà regolarmente, ma a Kiev all'Olimpiyskiy Stadium e non al Butovsky Vorskla Stadium di Poltava, una delle ...

Tensioni Russia-Ucraina - Mosca disloca altra batteria S-400 in Crimea - : I sistemi anti-missilistici, già presenti, possono abbattere 36 aerei nemici in un raggio di 400 Km oltre ad altri obiettivi. I nuovi, ha detto il ministero della Difesa, saranno operativi "entro fine ...

Fin dove si spingerà lo scontro tra Russia e Ucraina? : Distratto da altre crisi internazionali, o dal profluvio di tweet che ogni giorno defluiscono dalla Casa Bianca sui social di tutti continenti, il mondo aveva dimenticato di seguire con la dovuta attenzione il sordo e astioso confronto che continua a dividere Russia ed Ucraina per il controllo della Crimea. L' incidente del Mare di Azov giunge a ...

Crisi Russia-Ucraina - Mosca gela l'Europa : "Non abbiamo bisogno di mediatori" : I venti di guerra tra Russia e Ucraina investono anche Bruxelles, mentre continua lo scambio di reciproche accuse tra Mosca e Kiev sulla responsabilità dell'incidente nello stretto di Kerch nel Mar Nero. Mosca non cerca mediatori. Il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, in conferenza stampa a Parigi, proprio durante la visita ufficiale in Francia, ha messo in chiaro che Mosca non ha "alcun bisogno di intermediari" nella vicenda del ...

Russia-Ucraina - marinaio di Kiev arrestato “confessa” davanti ai servizi segreti russi Mosca rifiuta mediazione internazionale : Dopo 48 ore dagli eventi attorno lo Stretto di Kerch la situazione appare precaria e di difficile risoluzione. Accuse reciproche di inadempienza ai trattati vengono scambiate fra Kiev e Mosca mentre Europa e Stati Uniti supportano apertamente la tesi ucraina. Il Parlamento di Kiev ha accetto la richiesta di Poroshenko e la legge marziale è stata imposta in alcune zone del paese, a soltanto pochi mesi dalle elezioni presidenziali. Lunedì le ...