Roma | un altro scooterista morto Salgono a 146 le vittime della strada

"L'altro giorno ho fatto quarant'anni" l'ultimo Romanzo di Lucio Luca : di Benedetta Tintillini Una riflessione su cosa vuol dire essere giornalista oggi. Con perfetto tempismo rispetto alla cronaca recente, che ha visto i giornalisti attaccati dalla politica con termini davvero poco lusinghieri, esce per Laurana Editore "L'altro giorno ho fatto quarant'anni" , di Lucio Luca . Un romanzo ...

Roma - altro stop per la squadra giallorossa : uomini contati per Di Francesco : L’emergenza infortuni in casa Roma è ormai a livelli altissimi, dopo i tre infortuni negli ultimi quattro giorni. Domani si conosceranno le condizioni di Dzeko ed El Shaarawy, bloccati rispettivamente da lesioni al flessore. Oggi solo fisioterapia per gli ultimi due acciaccati in ordine di tempo e per Pellegrini. Non ci saranno contro l’Inter, come non ci sarà neanche De Rossi. Ma nelle ultime ore è sopraggiunto ...

Un altro passo nella storia per Francesco Totti - si commuove alla cerimonia per il suo ingresso nella Hall of fame della Roma : Francesco Totti è entrato ufficialmente a far parte della Hall Of fame della Roma. Il fuoriclasse di Porta Metronia è diventato il 28° giallorosso, il primo per decisione diretta della società, a fare il suo ingresso nella prestigiosa galleria di campioni in una cerimonia svolta sotto la Curva Sud di uno stadio Olimpico strapieno e traboccante amore nei confronti del suo simbolo, nell’immediata vigilia della sfida di Champions League Roma-Real ...

As Roma Futsal (Under 15) - altro esame superato. Capitan Folco : «Crediamo al primo posto» : Roma – Mister Fabrizio Davide lo aveva chiaramente detto ai suoi ragazzi: «Il test con la Folgarella è molto importante per la vetta della classifica». E l’Under 15 dell’As Roma Futsal non lo ha tradito, imponendosi con un bel 4-2 al termine di una gara sostanzialmente dai due volti visto che il primo tempo era finito 2-1 per la squadra ospite. Oltre alla doppietta di Vallocchia, sono arrivate anche le due reti di Capitan Gabriele Folco, ...

Silvia Romano e l'altro. La spia di un'emergenza culturale spiegata da padre Giulio Albanese : ... e dall'altra dimostra il non aver ancora capito che i paesi poveri non sono poveri, ma paesi ricchissimi che sono stati impoveriti dall'esterno, da un'economia che uccide, un'economia predatoria, "...

Roma : un altro arresto per la famiglia Casamonica : Roma – Nuovo arresto per la famiglia Casamonica. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo su disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, hanno arrestato nella sua villa in zona Anagnina, G.D.S., 63 anni, appartenente alla nota famiglia dei Casamonica. La donna, moglie di Ferruccio Casamonica e cognata di Vittorio, deceduto nell’agosto del 2015 e i cui funerali nella ...

Dietrofront Stillitano : 'Pallotta non cede la Roma. C'è altro oltre allo stadio' : È chiaro che voglia costruire lo stadio e che sia infastidito dai ritardi ma vendere la Roma è l'ultima cosa al mondo che vuole '.

Roma - quanto piace l'altro Hazard! : Hazard, scrive La Gazzetta dello Sport, può giocare un po' in tutti i ruoli del fronte dell'attacco ma è soprattutto a sinistra che dà il suo meglio, come esterno o ala. Arriverebbe al posto di ...

Vola l'altro Hazard e alla Roma piace tanto : Hazard, scrive Pugliese su La Gazzetta dello Sport, può giocare un po' in tutti i ruoli del fronte dell'attacco ma è soprattutto a sinistra che dà il suo meglio, come esterno o ala. La Roma tiene d'...

Disobbedienza europea : Roma apre un altro fronte di scontro con l'Unione - no al bilancio Ue : La linea è stata decisa in un vertice di governo a Roma il 24 ottobre scorso. Presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e naturalmente i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E' un'altra linea di scontro con l'Unione europea e scatterà domani al voto sul bilancio Ue per i prossimi sette anni nella plenaria di Strasburgo. Gli eurodeputati del ...

As Roma Futsal - altro successo per l’Under 15. Pavese poker : «Dobbiamo vincere il campionato» : Roma – Un altro largo successo per l’Under 15 provinciale dell’As Roma Futsal. La squadra di mister Fabrizio Davide ha battuto con un netto 8-2 il Ferentino nell’ultimo match di campionato. Una gara sulla carta complicata che i giovani giallorossi hanno messo presto in discesa grazie al poker di uno scatenato Michele Pavese. A completare il tabellino sono poi arrivati la doppietta di Folco e i gol di Fefè e di Luca Salerno, quest’ultimo un ...

Roma - a San Lorenzo un altro quartiere è possibile. Grazie all’architettura : A San Lorenzo – nello stesso quartiere dove è stata uccisa la sedicenne Desirée Mariottini, vittima di sbandati e spacciatori che occupavano l’immobile di Via dei Lucani che doveva essere oggetto di una riqualificazione mai avvenuta e che da anni ristagna in un degrado untuoso – esiste anche un’altra realtà: coraggiosa, civile, che merita di essere raccontata. In questo stesso quartiere, a 400 metri da quel luogo ...

Roma-Sampdoria : rigore Manolas su Ramirez - per il Var è un errore grave ma le direttive dicono altro : Stavolta alla Roma è andata bene . Di nuovo, dopo il rigore "leggero" datole contro a Firenze, l'arbitro - Banti allora, Irrati ora - l'aveva punita eccessivamente indicando il dischetto per un ...

Achille Lauro e Boss Doms da sold out a Roma : 'Ci copiano in tanti - ma noi siamo su un altro pianeta' : Non uno show, ma un rito. Quello dei fan, under 21 ma non solo, che recitano a memoria i loro brani, 'inginocchiati', letteralmente, quando il 'leader' chiede, la folla esegue, di fronte ai due amici-...