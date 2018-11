Roma | tanti | troppi | infortuni muscolari | Altra stagione nera a Trigoria

Silvia Romano vista viva dagli abitanti di un villaggio : La giovane cooperante italiana rapita otto giorni fa in Kenya è stata vista viva nel villaggio di Bombi, nel distretto di Kilifi, nell'est del paese. Continuano a tambur battente le ricerche della ragazza.Continua a leggere

Roma - la morte di Elena Aubry : «Sull'Ostiense tanti avvallamenti» : L'ultimo tratto di strada percorso da Elena Aubry, 25 anni, prima di perdere l'equilibrio con la sua moto, sbattere contro il guard rail e morire, è stato caratterizzato dalla presenza di numerosi e ...

Maltempo - Centro/Sud in ginocchio : 3 tornado in 8 ore tra Calabria - Salento e Salerno - tanti feriti. Danni a Roma e alla Reggia di Caserta - allarme per le dighe dell’Appennino [FOTO e VIDEO] : 1/29 Salerno ...

Moto3 - Romano Fenati : “Torno a correre per provare certe emozioni. Tanti hanno esagerato con i giudizi” : La notizia è di ieri in seconda serata: Romano Fenati torna a correre e lo farà nel Mondiale 2019 di Moto3. L’ascolano, dopo aver provato “l’inferno” in conseguenza del fattaccio del GP di San Marino 2018 della Moto2 nel corso del quale il centauro tirò la leva del freno anteriore a Stefano Manzi, avrà una seconda occasione con il Team Snipers, squadra che inizialmente aveva licenziato il ragazzo nostrano. Una brutta ...

Calcio - arbitro aggredito a Roma durante gara di Promozione. Aia : “Sciopero in tutti i campionati dilettanti nel Lazio” : A 24 anni è stato preso a schiaffi e pugni, poi buttato a terra. Ha sbattuto violentemente la testa ed è stato trasporto in ospedale, dove è tuttora ricoverato. È il racconto dell’ennesima aggressione subita da un arbitro per una partita di Calcio dilettantistico. Questa volta è successo a Roma, dopo il match di Promozione tra Virtus Olympia San Basilio e Atletico Torrenova di domenica. E l’Associazione italiana arbitri, con il suo ...

Arbitro malmenato a Roma : sospesi campionati dilettantistici Lazio : Roma – Uno schiaffo, forse due, l’Arbitro che finisce a terra e batte la testa, perde sangue e i sensi, rischiando conseguenze piu’ gravi. Per questo ennesimo caso, “l’ottavo nella Regione dall’inizio della stagione sportiva”, l’Associazione italiana arbitri ha deciso la sospensione delle designazioni per le gare dei dilettanti del Lazio. campionati sospesi, quindi. La decisione e’ stata ...

Atac - Roma al voto sul trasporto pubblico - Tanti rimandati indietro perché non avevano la tessera elettorale : L'APPELLO DI SABRINA FERILLI: "ANDATE A VOTARE" - "Domenica c'è un referendum importante sulla gestione di Atac, un referendum del quale non si parla: io andrò a votare, il mio voto ci sarà". Così in ...

Achille Lauro e Boss Doms da sold out a Roma : 'Ci copiano in tanti - ma noi siamo su un altro pianeta' : Non uno show, ma un rito. Quello dei fan, under 21 ma non solo, che recitano a memoria i loro brani, 'inginocchiati', letteralmente, quando il 'leader' chiede, la folla esegue, di fronte ai due amici-...

Atac : Roma - al via referendum - per quorum servono 789mila votanti : Sono aperti dalle 8 di questa mattina i seggi per le votazioni del referendum cittadino sulla messa a bando di gara del servizio di trasporto pubblico a Roma, promosso dal comitato Si' Mobilitiamo ...

Atac : Roma - al via referendum - per quorum servono 789mila votanti : Sono aperti dalle 8 di questa mattina i seggi per le votazioni del referendum cittadino sulla messa a bando di gara del servizio di trasporto pubblico a Roma, promosso dal comitato Si' Mobilitiamo Roma di Radicali Italiani. Al momento l'80% del servizio viene erogato da Atac, azienda municipalizzata detenuta al 100% dal Campidoglio, la restante parte dal consorzio di privati Roma Tpl. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle ore ...

Roma - corteo antirazzista contro il decreto Salvini : bus dei manifestanti fermati dalla polizia : Si svolgerà oggi a Roma, a partire dalle 14, la prima grande manifestazione contro il decreto Salvini: appuntamento a Piazza della Repubblica, poi si sfilerà fino a San Giovanni in Laterano. Attese decine di migliaia di persone, ma la polizia sta fermando decine di bus alle porte della capitale per controlli e perquisizioni. Gli organizzatori della manifestazione: "Vogliono intimidirci".Continua a leggere

Capodanno a Roma 2019 : quali sono i tantissimi eventi : Siamo agli inizi di novembre e le feste natalizie e soprattutto il Capodanno 2019 si sta avvicinando con grande velocità.

"Roma dice basta" - tanti in Campidoglio : 12.00 "Roma dice basta". In una piazza del Campidoglio gremita si sono riuniti centinaia di romani per la "dignità di Roma" e per protestare contro la "grande monnezza", le buche, "l'abbandono della città". Una manifestazione pacifica con una band che suona musiche dei film di Fellini e con tanti cartelli ironici: da "Raggi,una buca vi inghiottirà" a "Roma pulita o morte".Protestano anche i commercianti,come quelli di via Filiberto: "Il ...

Roma dice basta. Tantissimi i cittadini che protestano al Campidoglio : Tantissimi i cittadini (almeno ventimila erano quelli attesi dagli organizzatori) arrivati oggi davanti al Campidoglio per la protesta contro la sindaca grillina Virginia Raggi. Nata sul web e guidata dalla pagina Facebook "Tutti per Roma, Roma per tutti" e all’hashtag #Romadicebasta che ha spopolat