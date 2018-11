Roma | senzatetto trovato privo di vita a Scalo San Lorenzo

romadailynews

(Di giovedì 29 novembre 2018)– Un uomo, del quale non si conoscono le generalita’, un senza fissa dimora, e’ stato ridiintorno alle 7.30 in via dellodi San, a. A dare l’allarme e’ stato un passante.L’uomo eradi documenti e sul suo corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Sane quelli della Compagnia di Piazza Dante. E’ stata disposta l’autopsia.L'articolodiSanproviene daDailyNews.