Roma | in piazza gli Ncc | ' A rischio migliaia di lavoratori'

Roma : auto contro bus - morto 81enne a piazzale Radio : Roma – Incidente mortale questa mattina intorno alle 7 tra un’auto e un bus Atac in piazzale della Radio, all’altezza di via Pacinotti. A perdere la vita, un uomo di 81 anni alla guida di un’auto che ha perso il controllo della sua autovettura scontrandosi con un mezzo della linea 781. L’impatto frontale non ha avuto conseguenze per il conducente dell’autobus e per i passeggeri, mentre l’uomo e’ ...

Piazza Affari carica per un rally - asse Roma-Bruxelles decisivo : #Salvini su #Quota100 : "Se 400 mila italiani andranno in pensione anticipata si libereranno 400 mila posti di lavoro per i giovani e se la gente lavora, la gente compra e l'economia riprende" @...

Non una di Meno - migliaia di donne in piazza ieri a Roma : Militanti dei centri antiviolenza, moltissime donne ma anche uomini provenienti da ogni parte d'Italia, tutti dietro lo striscione "Stato di agitazione permanente", fortemente voluto dal movimento Non una di Meno. Questa è stata la composizione del corteo che nella giornata di ieri, sabato 24 novembre, ha attraversato il centro di Roma. Il corteo La manifestazione, che partiva da piazza della Repubblica e proseguiva fino a piazza San Giovanni, ...

'Non una di meno' - migliaia di donne in piazza a Roma contro la violenza : migliaia di persone hanno sfilato per il centro di Roma in occasione della manifestazione 'Non una di meno' giunta alla terza edizione, alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza ...

Non una di meno - a Roma migliaia di donne in piazza : “Stato di agitazione permanente contro questo governo” : “Siamo preoccupate e lo diciamo da tempo. Ma non passeranno:contro questo governo proclamiamo lo stato di agitazione permanente”. Tatiana del movimento Non Una di meno non ha dubbi, mentre sono in migliaia a sfilare per il centro di Roma per la manifestazione in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. “Altro che governo del cambiamento: è il governo dell’arretratezza” dice ancora Tatiana. “È ...

"Non una di meno" - migliaia di donne in piazza a Roma contro la violenza : Slogan contro il ddl Pillon sull'affido condiviso. I 108 palloncini levati in cielo per ricordare le vittime di femminicidio nel 2018

A Roma al via corteo contro violenza donne - migliaia in piazza : Roma, 24 nov., askanews, - Al via, da piazza della Repubblica a Roma, il corteo del Coordinamento Nonunadimeno che ha chiamato a raccolta tutte le donne per una manifestazione alla vigilia della ...

Chiusa poi riaperta la metro di piazza di Spagna a Roma per un guasto alle scale : Roma, 23 nov., askanews, - E' rimasta Chiusa per circa un'ora, nella serata di oggi, la stazione della metropolitana A di piazza di Spagna, a Roma. A far scattare un allarme, un po' di fumo e un odore ...

Chiusa la stazione della metro A di piazza di Spagna a Roma per scale rotte : Roma, 23 nov., askanews, - È stata Chiusa anche la stazione della metro A nella centralissima fermata di piazza di Spagna a Roma. La stazione è, quindi, interdetta ai passeggeri. Motivo dello stop, ...

Roma : l’ex deposito Atac di Piazza Bainsizza diventa ‘PratiBus District’ : Roma – Il 22 novembre alla presenza del Sindaco di Roma Virginia Raggi, del Presidente di Atac Paolo Simioni e di Simone Mazzarelli CEO dell’agenzia marketing Ninetynine si è svolta la presentazione del ‘Prati Bus District’, progetto in collaborazione con la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea. Si tratta di un’operazione di rigenerazione urbana dell’ex deposito Atac di Piazza Bainsizza, i cui spazi ...

Roma - cercano di vendere casa non di loro proprietà vicino Piazza di Spagna : due arresti : In fatto di truffe se ne sentono e se ne leggono quotidianamente di tutti i colori; quella però tentata ieri nella capitale da una coppia si è sicuramente distinta per audacia ed ingegno. La coppia infatti avrebbe cercato dopo una 'normale' trattativa di vendere ad ignari acquirenti un prestigioso appartamento ubicato in Via delle Carrozze, vicino Piazza di Spagna, a completa insaputa dei reali proprietari dell'immobile. A tradire i truffatori ...

Roma dimentica Spelacchio : arrivato il grande albero di Natale di Piazza San Pietro : LaPresse, Roma dimentica Spelacchio e, dopo quello di Piazza Venezia, arriva anche l'albero di Natale in Piazza San Pietro: alto 23 metri, ha un diametro di 50 centimetri e pesa 4.5 tonnellate. L'...

Roma - Pellegrini e le voci di mercato : l’agente tranquillizza la piazza : Roma, Lorenzo Pellegrini per adesso non intende muoversi dal club giallorosso, la sua annata va a gonfie vele ma il mercato non scuote il centrocampista Giampiero Pocetta, agente del centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini, ha fatto il punto in chiave mercato per quanto concerne il proprio assistito. Le richieste per il calciatore non mancano, ma Pocetta parlando al Corriere dello sport non sembra pensare ad un imminente ...