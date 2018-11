Roma | al via dal 7 al 15 dicembre ‘Fotonica’ | il festival di audio visual e digital art

Silvia Romano - l'italiana rapita in Kenya costretta a indossare il velo integrale per non essere riconosciuta : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, «è stata costretta a indossare un niqab» che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori «le mettono...

Silvia Romano rapita in Kenya : «Costretta a indossare il niqab nella foresta» : Secondo fonti locali la volontaria italiana è stata costretta a indossare il velo integrale per non essere riconosciuta: «Fango sul viso per mimetizzarla»

"Tagliate le treccine - fango sulle mani e niqab sul volto". Così i rapitori tengono nascosta in Kenya Silvia Romano : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, "è stata costretta a indossare un niqab" che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori "le mettono sul viso e sulle mani" del fango per non farla riconoscere. Lo riferiscono all'ANSA fonti nella zona in cui la giovane è tenuta in ostaggio e a Malindi. Sempre per non farla riconoscere, i sequestratori "le hanno tagliato le treccine" con un coltello, ritrovate ...

Roma : su via Flaminia potatura alberi - carreggiata ristretta : Roma – Cantiere mobile sulla strada regionale Flaminia dove sono in corso lavori di potatura e tagli delle alberature, a cura di Astral spa, attualmente al km 29+500. Presente restringimento di carreggiata con senso unico alternato. Lo comunica in una nota Astral Infomobilita’. L'articolo Roma: su via Flaminia potatura alberi, carreggiata ristretta proviene da RomaDailyNews.

Silvia Romano rapita in Keyia - l'esercito bracca la banda : requisite tutte le imbarcazioni : Aumentano le voci sull'imminente cattura dei rapitori di Silvia Romano, la volontaria italiana in Kenya: sin da ieri, tra le forze di sicurezza locali, si rincorrono notizie he purtroppo non hanno ...

Rinviare la procedura di sei mesi Dialogo Roma-Ue - dietro le quinte : Nuova querelle sulla manovra tra il governo e la Commissione europea. All'Italia serve "una correzione sostanziale non marginale della traiettoria di bilancio" sotiene il vicepresidente della Commissione europea, il falco Valdis Dombrovskis Segui su affaritaliani.it

Silvia Romano vista viva dagli abitanti di un villaggio : La giovane cooperante italiana rapita otto giorni fa in Kenya è stata vista viva nel villaggio di Bombi, nel distretto di Kilifi, nell'est del paese. Continuano a tambur battente le ricerche della ragazza.Continua a leggere

Atletica – Daniele Meucci al via della XXV Maratona Internazionale di Roma : Daniele Meucci, campione europeo della distanza, parteciperà alla prossima XXV Maratona Internazionale di Roma Il 7 aprile 2019 Roma ospiterà la sua storica Maratona e al via ci sarà anche il campione europeo della distanza Daniele Meucci (Esercito). Alle 8.30, da via dei Fori Imperiali, partirà la XXV Maratona Internazionale di Roma, organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera su invito e con il Patrocinio di Roma Capitale. ...

Silvia Romano è stata vista viva insieme ai suoi rapitori in un villaggio vicino Malindi : ... una delle poche non di fango nel villaggio, nella quale per anni sono stati ospitati volontari da tutto il mondo. "Bastava tirare una bomba lì" e non un ordigno a dir poco artigianale che hanno ...

Silvia Romano - polizia Kenya : 'C'è ottimismo sulla sua liberazione' - : Le forze dell'ordine locali avrebbero ormai accerchiato i rapitori della volontaria rapita il 20 novembre grazie anche alla collaborazione della moglie di uno di loro. Il ministro degli Esteri ...

Roma : Via del Quadraro - terminate le opere di demolizione dei villini abusivi : Roma – E’ terminata la demolizione degli otto villini abusivi appartenenti al clan Casamonica, nella periferia est di Roma. Dopo l’intervento di sgombero delle abitazioni, eseguito martedì scorso da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, sono entrate in azione le ruspe per la demolizione. Le operazioni di questi giorni hanno visto impegnate centinaia di persone: dagli agenti della Polizia Locale, che hanno presidiato l’intera area ...

Silvia Romano - il cerchio si stringe : "I rapitori volevano un riscatto lampo" : "Presto libereremo Silvia" dicono i militari. A ormai una settimana dal sequestro della volontaria milanese, la comunità...

POLIZIA KENYA - "SILVIA RomaNO LIBERATA TRA 48-72 ORE"/ Ultime notizie - cerchio si stringe sui rapitori - IlSussidiario.net : 'Silvia ROMANO è viva': POLIZIA KENYA non ha dubbi, 'presto LIBERATA, volevano rapimento lampo, non sono miliziani islamisti'. Speranze per la cooperante