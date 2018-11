: Rogo in casa Usa,6 morti di cui 4 bimbi - NotizieIN : Rogo in casa Usa,6 morti di cui 4 bimbi - TelevideoRai101 : Rogo in casa Usa,6 morti di cui 4 bimbi - zazoomnews : Morto in rogo casa folla ai funerali - #Morto #folla #funerali -

Sei persone, tra cui 4 bambini, sono morte nell'Indiana a causa di un incendio sviluppatosi in unavicino la città di Logansport, nel Nord dello Stato americano. Le vittime sono una ragazza di 25 anni e i suoi tre figli di tre mesi, un anno e tre anni; un uomo di 42 anni e sua figlia di 10 anni. Due i sopravvissuti, portati in ospedale. Avviate le indagini per accertare le cause dell'incendio. La polizia non esclude alcuna pista.(Di giovedì 29 novembre 2018)