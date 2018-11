Roberto Saviano | super-flop per Kings of Crime | lo share infinitesimale

Daphne Caruana Galizia - l intervista di Roberto Saviano ai figli 'Mamma è stata uccisa prima dal fango che dal tritolo' : Daphne Caruana Galizia è morta gradualmente. prima del tritolo ci sono stati la diffamazione, poi la delegittimazione, infine l'isolamento. È così che spesso le voci critiche vengono annientate. Era ...

Daphne Caruana Galizia - l'intervista di Roberto Saviano ai figli : "Mamma è stata uccisa prima dal fango che dal tritolo" : L'incontro dello scrittore con Matthew, Andrew e Paul, che per la prima volta parlano insieme. Tutti e tre hanno lasciato Malta. E raccontano come quello della giornalista sia stato un omicidio annunciato: "Ora vogliono cancellare la sua memoria"

Roberto Saviano - la nuova provocazione di Salvini : “Gli raddoppio la scorta - se gli torcono un’unghia poi è colpa mia” : “La scorta? Gliela raddoppio, non sia mai che poi gli torcono un’unghia e la colpa è mia”. È il commento, sarcastico, del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su Roberto Saviano e la polemica sulla sua protezione da parte delle forze dell’ordine. Il leader della Lega era a Milano alla presentazione del nuovo libro di Lilli Gruber, Inganno. L'articolo Roberto Saviano, la nuova provocazione di Salvini: “Gli ...

Roberto Saviano - il disastro in prima serata : Kings of Crime sprofonda all'1% di share : Bruttissime notizie per Roberto Saviano . Dopo l'esordio al 3% , il suo Kings of Crime sul Canale Nove stenta e crolla negli ascolti a 238mila telespettatori , con share all' 1% tondo. Risultato ...

Anticipazioni Kings of Crime 2 con Roberto Saviano : puntata 21 Novembre : Secondo appuntamento con Kings of Crime 2, il programma condotto da Roberto Saviano sul Canale NOVE: ecco le Anticipazioni del 21 Novembre Roberto Saviano torna in tv con la seconda puntata di “Kings of Crime 2“, la docu-fiction trasmessa su Canale Nove e dedicata ai protagonisti e ai testimoni di famosi crimini. Ecco le Anticipazioni di quello che vedremo in onda durante la puntata in prima serata di mercoledì 21 Novembre 2018. Kings of Crime ...

La fidanzata di Roberto Saviano sarebbe Meg - ex cantante dei 99 Posse : L'autore di Gomorra Roberto Saviano, nonostante cerchi di rimanere il più lontano possibile dai gossip, in questo periodo invece ci si ritrova come protagonista, proprio lui con una delle notizie più corpose in circolazione, Roberto Saviano e Meg starebbero insieme. Anche se la molto chiacchierata e blindata relazione amorosa del giornalista con la cantante non viene né smentita né confermata da nessuno dei due personaggi, la notizia sulla loro ...

Roberto Saviano - un' inchiesta di Panorama svela il nome della fidanzata : è Maria Di Donna : Roberto Saviano, lo scrittore e giornalista divenuto famoso per il romanzo "Gomorra", ha una fidanzata. Lo riporta la rivista italiana Panorama, la quale ha effettuato una indagine sullo stesso Saviano. Secondo le indiscrezioni riportate da tale inchiesta, lo scrittore avrebbe una storia d'amore con la ex cantante dei 99 Posse, Maria Di Donna. Meg, così come viene chiamata l'artista, ha una grande passione per la musica fin da quando era ...

Roberto Saviano - un'inchiesta di Panorama svela il nome della fidanzata : è Maria Di Donna : Roberto Saviano, lo scrittore e giornalista divenuto famoso per il romanzo "Gomorra", ha una fidanzata. Lo riporta la rivista italiana Panorama, la quale ha effettuato una indagine sullo stesso Saviano. Secondo le indiscrezioni riportate da tale inchiesta, lo scrittore avrebbe una storia d'amore con la ex cantante dei 99 Posse, Maria Di Donna. Meg, così come viene chiamata l'artista, ha una grande passione per la musica fin da quando era ...

Roberto SAVIANO/ Dagli incassi milionari alla scorta : Panorama mette sotto la lente lo scrittore - IlSussidiario.net : ROBERTO SAVIANO torna su Canale Nove con la seconda stagione di Kings of Crime. Tre nuove puntate con interviste ai protagonisti e testimoni del crimine.

Kings Of Crime : Roberto Saviano intervista Felice Maniero : Torna con la seconda stagione il programma di Roberto Saviano, ospite del primo appuntamento: Felice Maniero, detto Faccia d'Angelo.

Prima Elena Ferrante - poi Roberto Saviano : ma è giornalismo d’inchiesta attaccare gli scrittori? : Un paio d'anni fa l'inchiesta del Sole 24 Ore che "svelava" l'identità di Elena Ferrante, oggi quella del "nuovo" Panorama su Roberto Saviano. Su entrambe pesa una riflessione negativa sul giornalismo d'inchiesta. Mentre, all'estero e in Italia, le testate giornalistiche più coraggiose investono risorse per svelare ai lettori storie importanti, altre provano a colpire gli scrittori.Continua a leggere

Roberto Saviano contro Maurizio Gasparri : "Si sa che i fascisti scappano" : Maurizio Gasparri scrisse che Roberto Saviano era "un pregiudicato con condanna definitiva" ma, nonostante la querela dello scrittore, non sarà processato per diffamazione. La giunta per le immunità al Senato - scrive Il Fatto Quotidiano - ha negato l'autorizzazione a procedere contro il politico di Forza Italia. Determinanti per la decisione i voti del Pd, che ha votato a favore dell'immunità insieme a Lega e Forza Italia. ...

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : "Il decreto sicurezza è autolesionista - suicida e criminale" : "Un decreto autolesionista, suicida e criminale". Con queste parole Roberto Saviano definisce il dl sicurezza su Facebook. Il provvedimento, fortemente voluto da Matteo Salvini, è stato votato oggi, 7 novembre, dal Senato. Il governo, che aveva posto la fiducia sul decreto ha ottenuto il via libera, nonostante le defezioni a alcuni pentastellati."Rimpatriare gli oltre 500mila immigrati irregolari presenti in Italia non si può ...

KINGS OF CRIME 2 con Roberto Saviano su Nove - ecco quando : Torna KINGS of CRIME 2, il programma di approfondimento condotto da Roberto Saviano sul Canale Nove: ecco le anticipazioni della prima puntata Tutto pronto per il ritorno in tv di Roberto Saviano. Lo scrittore e giornalista torna al timone della seconda edizione di “KINGS of CRIME 2“, la docu-fiction trasmessa su Canale Nove e dedicata ai protagonisti e ai testimoni di famosi crimini. KINGS of CRIME 2: quando inizia Al via da ...