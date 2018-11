River Boca | ipotesi Bernabeu per il Superclasico

Finale Copa Libertadores : River-Boca si giocherà al Bernabeu? : Gli scontri avvenuti prima della gara di ritorno al Monumental di Buenos Aires giorni fa, hanno fatto tristemente il giro del mondo. Il Boca ha chiesto una vittoria a tavolino dato che a gara d'...

Secondo "TYC Sports", dallo Stato asiatico è arrivata una proposta importante per convincere i due club a disputare la finale di ritorno a Doha.

Copa Libertadores, la finale tra River Plate e Boca Juniors non si giocherà in Argentina: prende piede l'ipotesi Bernabeu River Plate e Boca Juniors dovranno affrontarsi per la gara di ritorno della finale di Copa Libertadores. Dopo gli scontri di Buenos Aires, la Conmebol ha deciso che l'incontro si disputerà fuori dal territorio argentino, scatenando una sorta di caccia alla sede migliore per la disputa della tesissima

"Attaccati in maniera codarda con pietre, proiettili e gas", la nota del Boca contro il River Plate accende ancora di più la finale di Libertadores Il Boca Juniors non ci sta e replica alle provocazioni giunte questa sera dal presidente del River Plate. Quest'ultimo aveva accusato il Boca di tirarsi indietro, di non voler giocare, ma il patron Angelici ha risposto a tono con una nota dura: "Ci sono video che

River Plate, il presidente Rodolfo D'Onofrio passa all'attacco puntando il dito contro il 'collega' Angelici del Boca Juniors "Che il Boca non voglia giocare è evidente ormai, al presidente Angelici dico che è arrivato il momento di smetterla. Non ha mantenuto la parola. Tutto il mondo ci sta seguendo, ed è arrivato il momento di finirla con questa vergogna, con le scartoffie. Il sapore di questa Coppa non è

Dopo la Supercoppa italiana del 2016 tra Milan e Juventus, il Khalifa International Stadium di Doha potrebbe ospitare un'altra grande classica. Sì, proprio la finale di Copa Libertadores che si

Il sindaco del comune ligure ha confermato la volontà di portare la finale di ritorno della Copa Libertadores al Ferraris.

Prosegue il duro botta e risposta tra River Plate e Boca Juniors. Dopo aver trovato l'accordo per posticipare il match tra l'8 ed il 9 dicembre, il presidente del Boca Daniel Angelici ha ribadito l'

River-Boca - Superfarsa : a perdere è l'Argentina : La realtà ha decisivamente superato la fantasia. Osvaldo Soriano, uno dei più grandi scrittori argentini, immaginò una partita decisiva, ambientata nel 1958 alla Valle de Río Negro, tra il Deportivo Belgrano dell'attaccante Constante Gauna e la Estrella Polar del portiere "El Gato" Díaz. Sfida che dura tre giorni per via di un rigore che viene calciato, e parato da "el Gato", dopo proteste e ...