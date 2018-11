River-Boca il 9 dicembre al Bernabeu | c' è l' accordo Manca solo la decisione sul ricorso

Superclasico - ormai è quasi sicuro : River-Boca al Bernabeu il 9 dicembre : Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma dovrebbe essere pura formalità. La finale di ritorno della Coppa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors si giocherà al Santiago Bernabeu di Madrid ...

Bomba dalla Spagna : River-Boca si potrebbe giocare al Bernabéu : La partita di ritorno valida per la Coppa Libertadores tra River e Boca non si è disputata, in particolar modo assalto da parte dei tifosi di casa al pullman degli ospiti, la gara è stata rinviata per ben due giorni consecutivi. Nel frattempo arriva una Bomba dalla Spagna, la partita potrebbe giocarsi al Santiago Bernabéu. Ci sarebbe già l’ok alla partita di Fifa, Conmebol, federcalcio spagnola ed anche dal Real Madrid, una soluzione ...

Superclasico - Madrid - Parigi - Doha e... Dove si gioca River-Boca? : Dopo Genova, Abu Dhabi, Doha, il Brasile e Asuncion il Superclasico fa rotta su Madrid. Dalla Spagna filtra la nuova opzione: la finale di ritorno della Coppa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca ...

Libertadores - River-Boca : il Bernabeu in pole : TORINO - La tormentata finale di Coppa Libertadores potrebbe disputarsi a Madrid . Il Santiago Bernabeu sembra infatti lo stadio favorito per accogliere il match di ritorno tra River Plate e Boca ...

River Plate-Boca Juniors - Finale Copa Libertadores 2018 : dove e quando si gioca? Data - programma - orario e tv. Ufficiale la sede del recupero : Dopo la suggestione di Genova o l’ipotesi di Abu Dhabi, la Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors è destinata a svolgersi a Madrid. Secondo i media spagnoli si dà ormai per certa questa scelta. Relativamente alla Data si parla infatti di 8 o di 9 dicembre, con quest’ultimo giorno il più probabile (ore 20.30). Vero è che il Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid, per una serata avrà i forti ...

Libertadores : River-Boca - Madrid in pole : ANSA, - ROMA, 29 NOV - La tormentata finale di Coppa Libertadores potrebbe disputarsi a Madrid. Il Santiago Bernabeu sembra infatti lo stadio favorito per accogliere il match di ritorno tra River ...

Superclasico - River-Boca : si giocherà al Bernabeu - in Spagna sono quasi certi : Dopo Genova, Abu Dhabi e Asuncion il Superclasico fa rotta su Madrid. Dalla Spagna filtra quasi come certezza: la finale di ritorno della Coppa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors si ...

River-Boca - aspettando il verdetto sul ricorso : si potrebbe giocare a Barcellona - Madrid o San Paolo : L'ufficialità della Conmebol è arrivata qualche giorno fa: " La finale di Copa Libertadores si giocherà fuori dall'Argentina tra l'8 e il 9 dicembre" . La sede? Ancora indefinita, la federazione sta ...

Finale Copa Libertadores : River-Boca si giocherà al Bernabeu? : Gli scontri avvenuti prima della gara di ritorno al Monumental di Buenos Aires giorni fa, hanno fatto tristemente il giro del mondo. Il Boca ha chiesto una vittoria a tavolino dato che a gara d'...

River Boca : ipotesi Bernabeu per il Superclasico : River Boca: SI GIOCA A MADRID?- ipotesi clamorosa quella che emerge dai media spagnoli. Il Ciringuito (l’emittente che, in estate, anticipò il passaggio di Ronaldo alla Juventus) e As (il maggiore quotidiano sportivo del paese) hanno lanciato un’indiscrezione pazzesca: il Superclasico River-Boca potrebbe giocarsi al Santiago Bernabeu. Si parla addirittura di un accordo già trovato […] L'articolo River Boca: ipotesi Bernabeu per ...

Libertadores - in Spagna sono sicuri : River-Boca si giocherà al Bernabeu : Madrid candidata a sorpresa. Ci sarebbe già l'ok da parte di FIFA, CONMEBOL, Federcalcio spagnola e soprattutto del Real Madrid. Accordo chiuso al 90%. L'articolo Libertadores, in Spagna sono sicuri: River-Boca si giocherà al Bernabeu è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Libertadores - offerta milionaria dal Qatar per ospitare River-Boca : Secondo "TYC Sports", dallo Stato asiatico è arrivata una proposta importante per convincere i due club a disputare la finale di ritorno a Doha. L'articolo Libertadores, offerta milionaria dal Qatar per ospitare River-Boca è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Clamoroso dalla Spagna : River-Boca si potrebbe giocare al Bernabéu : dalla Spagna hanno lanciato la bomba. Dopo le candidature di Doha , Asunción , Miami e Belo Horizonte è spuntata quella di un'altra città e un altro stadio importantissimo per ospitare la finale di ...

Copa Libertadores - la finale tra River Plate e Boca Juniors potrebbe disputarsi al Bernabeu : Copa Libertadores, la finale tra River Plate e Boca Juniors non si giocherà in Argentina: prende piede l’ipotesi Bernabeu River Plate e Boca Juniors dovranno affrontarsi per la gara di ritorno della finale di Copa Libertadores. Dopo gli scontri di Buenos Aires, la Conmebol ha deciso che l’incontro si disputerà fuori dal territorio argentino, scatenando una sorta di caccia alla sede migliore per la disputa della tesissima ...