Riva | musica | addio al maestro Fabio Rossato | ' mani da illusionista'

ArRiva la Milano Music Week : "Sarà il racconto della musica" : Milano, askanews, - "La Milano Music Week è alla sua seconda edizione: tra il 19 e il 25 novembre in 70 luoghi di Milano più di 200 artisti saliranno sui palchi, racconteranno la Musica e spiegheranno ...

Facebook : la musica (e il playback) arRiva sulle Storie : La nuova funzione per aggiungere una canzone a una foto o a un video consente anche di cantare in playback nelle clip

Facebook - la musica entra nelle Stories. E arRivano i video per cantare in playback : da Pixabay Più musica nelle storie di Facebook. È questo il contenuto dell’ultimo aggiornamento del gigante dei social network. Debutta Music on Facebook Stories. A partire da ieri è possibile aggiungere un brano alle foto o ai video condivisi tramite le Stories. Questa nuova estensione sarà applicabile al nostro News Feed. Basterà scattare una foto o un video tramite la fotocamera di Facebook o caricarne uno dalla galleria, premere ...

Amazon Echo è arRivato in Italia - per ascoltare musica - telefonare e attivare gli elettrodomestici basta la parola : Amazon Echo sbarca ufficialmente in Italia e promette di integrarsi perfettamente nel vostro arredamento di casa, grazie al rivestimento in tre differenti tessuti, di colore grigio chiaro, melange e antracite. Le consegne cominceranno il 30 ottobre e il prezzo è stato fissato a 99,99 euro, ma se volete approfittarne c’è un’offerta di lancio a 59,99 euro. Potete prenotarlo direttamente su Amazon, a questo indirizzo. A che cosa serve ...

Pinocchio - arRiva il musical in stop-motion di Guillermo del Toro : Un sogno che diventa realtà, non per Cenerentola ma per Guillermo del Toro, che dopo due decenni ha finalmente ottenuto il semaforo verde per realizzare un progetto agognato da tempo. L’autore da Oscar de “La forma dell’acqua“, infatti, svilupperà presto la sua versione di Pinocchio: la storia di Collodi diventerà un musical in stop-motion diretto dal regista messicano, che ne curerà anche sceneggiatura e produzione. Il ...

Musica : arRivano i big al 'Geox' Padova : ANSA, - Padova, 18 OTT-Zed Italia ha siglato una partnership con Ticketmaster per la vendita dei biglietti degli spettacoli al Gran Teatro Geox di Padova dove porterà, tra aprile e maggio, il "Festival delle Lanterne di Zigong".I prossimi mesi vedranno i big della Musica esibirsi al Geox,il cui foyer è ...

Spotify arRiva su Wear OS - da oggi la musica si controlla dal polso : Spotify, la più famosa applicazione di streaming musicale, arriva anche su Wear OS con un’app dedicata, proprio come sugli smartwatch Gear e Galaxy Watch di Samsung con Tizen OS. L’applicazione di Spotify per il sistema leggi di più...

A Villa Sciarra di Roma arRiva l’atteso Festival di Musica Acusmatica De Natura Sonorum : Inizia il Festival di Musica Acusmatica De Natura Sonorum che ha la sua prima edizione romana il 27 e 28 ottobre e il 3 e 4 novembre. Il primo Festival di concerti la cui Musica arriva allo spettatore tramite un sistema di altoparlanti per permettere di concentrarsi sull'aspetto uditivo. La manifestazione si svolgerà nella storica Villa di Sciarra a Roma e darà spazio a grandi compositori e registi sonori contemporanei.Continua a leggere

ArRivano le macchine della musica : Dagli spettacoli per bambini a cura de I Teatrini al recital di Giancarlo Giannini con Marco Zurzolo quartet, dai dj set con Nicola Conte e Dj Spiral agli incontri e alle presentazioni di libri e cd. ...

Su Google Maps arRivano i tragitti misti e la musica : (Foto: Google) Il prossimo aggiornamento di Google Maps porterà sollievo a chi per recarsi al lavoro a scuola o in università affronta tutti i giorni un’odissea personale. Come comunicato dalla casa di Mountain View sul suo blog, la prossima versione dell’app conterrà infatti una sezione dedicata al tragitto giornaliero, che i pendolari potranno impostare con gli indirizzi di casa e della propria destinazione. La scheda verrà ...

Antonio Ricci : «Baglioni? Lo schifo musicalmente. La querela non mi è mai arRivata» : 'Non odio Claudio Baglioni, lo schifo musicalmente' questa è la chiosa con cui Antonio Ricci, nel corso della conferenza stampa della nuova stagione di Striscia la notizia, ha chiuso la parentesi ...

Rock in Roma Summer Fest : il 29 giugno arRivano i Take That all’Auditorium Parco della Musica : Roma – Il Rock in Roma Summer Fest annuncia il primo concerto della stagione estiva 2019. Il 29 giugno nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica saliranno sul palco i Take That per eseguire dal vivo le loro amatissime hit e celebrare il 30° anniversario della loro carriera. I Take That hanno confermato l’uscita di Odissey, un greatest hits album che porta l’ascoltatore in un viaggio attraverso l’incredibile storia di una delle più ...