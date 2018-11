Risultati Europa League | dominio di Sporting ed Arsenal | lo Zenit vince e si qualifica

calcioweb.eu

(Di giovedì 29 novembre 2018)– Non solo il Milan in campo, si sono disputate altre importanti partite valide per la 5^ giornata della competizione. Non è andato oltre il pareggio davanti al pubblico amico l’Anderlecht, solo un pareggio nel match contro Trnava. Successo con il minimo sforzo per il Bate Borisov contro il Mol Vidi, lazione ai sedicesimi è ancora apertissima. Nel girone del Milan successo del Betis contro l’Olympiakos, per lazione tutto si deciderà all’ultima giornata. Sussulto del Bordeaux che ottiene tre punti nella gara casalinga contro lo Slavia Praga, finisce a reti inviolate tra Fenerbahce e Dinamo Zagabria. Bene anche il Krasnodar, pareggio del Ludogorets sul campo del Leverkusen. Tutto facile per lo, blitz mai in discussione sul campo del Qarabag, colpo grosso anche del Celtic contro il Rosenborg....