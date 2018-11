Risultati Europa League 5ª Giornata – Lazio sconfitta dall’Apollon | poker Francoforte e

sportfair

(Di giovedì 29 novembre 2018)in casa dell’Apollon, sucesso facile per ilche liquida il Marsiglia e si prende la testa del girone. Ok Chelsea, ko il Siviglia: idelle gare della 5ªdiDopo le prime 16 gare del pomeriggio-sera, la 5ªdiprosegue con altre 8 gare interessanti a partire dalle 21. Dopo il successo del Milan sul Dudelange, scende in campo la, impegnata nella trasferta cipriota in casa dell’Apollon. Niente doppietta per le italiane: i biancocelesti tornano a casa sconfitti per 2-0 (gol di Faupala e Markovic) e si qualificano come seconda del girone. Il primo posto se lo prende ilche liquida il Marsiglia per 4-0. Stesso risultato per il Chelsea di Maurizio Sarri che sbriga con semplicità la pratica Paok. Brutto passo falso per il Siviglia nel girone J: gli andalusi sconfitti dallo Standard Liegi, ...