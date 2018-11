Rimini | dall' 1 dicembre ' un' opera di Natale' illuminerà il centro storico

Commessa scomparsa da Rimini - rintracciata a Londra dall’Interpol : “Niente da dire alla mia famiglia” : Dopo l'intervista rilasciata ieri dalla sorella Doris a Fanpage.it, sui giornali locali è apparsa un'indiscrezione secondo la quale la 33enne sarebbe stata rintracciata a Londra dall'Interpol, appena due giorni fa. In quell'occasione Laura avrebbe detto di non volere aver contatti con la famiglia. Perplessi i familiari, che dalla Questura, alla quale si fa risalire l'indiscrezione, non hanno avuto alcuna comunicazione ufficiale.Continua a leggere

Fondazione Italiana Linfomi : a Rimini dall’11 al 13 novembre si fa il punto sulla ricerca e le terapie : Fare il punto sulle ultime e più innovative terapie e sui passi avanti compiuti grazie alla ricerca. Illustrare i progetti futuri, sempre nell’ottica di coordinare e sostenere il lavoro degli oltre 150 centri di ricerca che in tutta Italia collaborano quotidianamente con la Fondazione. Proseguire il lavoro per migliorare diagnosi e terapie per i pazienti che devono affrontare la patologia del linfoma. Sono queste le coordinate entro le quali si ...

Rimini : 61enne minacciato dalla fidanzata con coltello e spinto ad assidui rapporti intimi : Una storia davvero sui generis quella che ci arriva da Rimini e che vede come protagonisti un attempato signore sessantunenne e la sua compagna, una donna di nazionalita' russa di 54 anni, ora indagata per violenza sessuale. Stando alle cronache locali l'uomo ha inoltrato, presso il locale comando di Polizia di Stato, formale denuncia nei confronti della sua fidanzata, rea [VIDEO], a detta del denunciate, di un comportamento prevaricatore ...

