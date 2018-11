Richard Branson | il numero 1 di Virgin organizza esplorazioni sottomarine del Great Blue

Richard Branson mette in palio 3 milioni di dollari per costruire il condizionatore del futuro : Richard Branson. (Taylor Hill/FilmMagic) Un nuovo report spiega che gli impianti di condizionamento casalinghi, da soli, potrebbero aumentare di mezzo grado la temperatura del pianeta entro la fine del secolo. Il dato non deve stupire, perché gli acquisti di condizionatori sono in netto aumento a livello globale. Il trend è così netto che gli 1,2 miliardi di unità attuali potrebbero diventare 4,5 miliardi entro il 2050, ponendo all’ordine ...