Regno Unito | fratellini siriani bullizzati dai compagni di scuola | erano fuggiti dalla

Regno Unito - rifugiato siriano vittima di bullismo : sbattuto a terra e torturato dai compagni. I video finiscono online : Mesi di sevizie, pestaggi e umiliazioni. È quanto ha dovuto subire Jamal, studente rifugiato siriano di 15 anni, bullizzato dai sui compagni in una scuola di Huddersfield, nello Yorkshire. A rivelarlo un video, apice delle aggressioni, pubblicato sui social e subito diventato virale. Nelle immagini, il ragazzo, che mostra già un braccio rotto, viene preso per il collo, sbattuto a terra e forzato a bere acqua, con la tecnica di tortura del ...

In fuga con l’aereo e aggrappati ai gommoni. Il viaggio degli iraniani verso il Regno Unito : In aereo da Teheran con un visto a Belgrado e Londra nel cuore: è il viaggio che migliaia di iraniani stanno facendo per provare a scappare dal regime. Negli ultimi due anni i cittadini iraniani hanno fatto lì più domande di asilo nel Regno Unito rispetto a qualsiasi altra nazionalità: il 9% delle 26.350 totali solo nel 2017. La cosa insolita è per...

Tempesta di Vento sul Regno Unito : Le isole britanniche vedranno l’arrivo di un forte ciclone atlantico, denominato Diana, che apporterà precipitazioni intense, ma anche venti forti con raffiche che potranno raggiungere i 150km/h. Le posizioni esposte con quote più elevate potrebbero vedere raffiche ancora superiori ai 170 km/h, specie sulle Highlands scozzesi. Il minimo raggiungerà l’ovest dell’Irlanda e della Scozia nel pomeriggio di Mercoledì 28 ...

Brexit - Trump : "Con questo accordo a rischio rapporti commerciali Regno Unito-USA" : 'Credo che dovremo vedere seriamente se il Regno Unito possa commerciare con noi perchè se si guarda l'accordo così come è ora potrebbero non essere autorizzati a commerciare con noi. Non credo che ...

Regno Unito. Medici gli lavano i polmoni col detersivo : 68enne muore dopo l’operazione : William Hannah, 68enne inglese, è morto lo scorso settembre pochi giorni dopo un'operazione effettuata al Salford Royal Hospital. Pare che a causa di un “errore di comunicazione” e di “un’etichettatura errata delle bottiglie”, i polmoni del pensionato siano stati lavati con un detergente liquido usato per sterilizzare le apparecchiature medico.Continua a leggere

La grossa crisi dei pub nel Regno Unito : Dal 2001 ha chiuso quasi uno ogni quattro, perché si beve meno birra e le tasse sono sempre più alte

Su Regno Unito e Irlanda sta per abbattersi la tempesta Diana : porterà forti piogge - rischio alluvioni e venti di 150km/h [MAPPE] : 1/9 ...

Corte Ue : ok a tariffe in sterline se il volo parte dal Regno Unito : Se il volo parte o arriva dal territorio britannico, la compagnia ha tutto il diritto indicare il prezzo in sterline anziché in euro. Anche se il cliente che sta prenotando il viaggio vive all'interno ...

Duma : Regno Unito dovrà sostenere un adattamento doloroso dopo la Brexit - : La Gran Bretagna dovrà sostenere un periodo di adattamento doloroso alle nuove condizioni dopo la Brexit , mentre le relazioni di Londra con l'Europa saranno più tese, ha dichiarato il membro della ...

Brexit - c’è l’ok dei 27 leader dell’Ue all’intesa di divorzio con il Regno Unito : “I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all’Accordo di divorzio” dal Regno Unito “e alla Dichiarazione politica congiunta” sulle relazioni future. Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter. L'articolo Brexit, c’è l’ok dei 27 leader dell’Ue all’intesa di divorzio con il Regno Unito proviene da Il Fatto Quotidiano.

Samsung Galaxy F nel Regno Unito potrebbe costare 2000 sterline : Stando ad un nuovo report, pare che il Samsung Galaxy F avrà un costo ben più elevato di quanto si pensava fino a questo momento L'articolo Samsung Galaxy F nel Regno Unito potrebbe costare 2000 sterline proviene da TuttoAndroid.

Brexit - c’è l’intesa Regno Unito-Spagna su Gibilterra. Sanchez ritira veto in Consiglio : Lo scoglio di Gibilterra sembra superato: Pedro Sanchez ha annunciato dal palazzo della Moncloa che la Spagna ha raggiunto un accordo con l’Unione Europea sul territorio britannico in terra iberica e di conseguenza toglie il veto annunciato nei giorni scorsi all’intesa sulla Brexit che sarà formalizzata al vertice straordinario di domani a Bruxelles. “Dopo una telefonata tra il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il ...

Regno Unito : al via test di un bus completamente elettrico sulle strade di Birmingham : Teleborsa, - National Express West Midlands gestisce il primo autobus completamente elettrico a Birmingham. Il produttore scozzese Alexander Dennis Ltd sta infatti prestando all'operatore di autobus ...

Regno Unito - la May propone stretta sui "migranti non qualificati" : Il governo britannico ha in questi giorni annunciato una 'stretta' nei confronti dei flussi di 'migranti non qualificati' diretti nel Regno Unito. La riforma delineata dall'esecutivo May mira infatti ...