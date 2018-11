Reggae patrimonio Unesco e rapper nel Parlamento Usa La musica può cambiare il mondo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 novembre 2018) La notizia è fresca e anche molto interessante: l’ha dichiarato ladell’umanità. L’organismo delle Nazioni Unite argomenta ampiamente la scelta: il fatto che ilabbia dato storicamente voce agli emarginati, la sintesi che esprime delle numerose influenze del periodo coloniale e post-coloniale dei Caraibi, il suo inserimento nei programmi scolastici in Giamaica e, più in generale il contributo alla riflessione internazionale sui temi dell’ingiustizia, della resistenza e dell’umanità. Si legge: “Le funzioni sociali di base della– in quanto veicolo per la riflessione sociale, pratica catartica e strumento di preghiera – non sono cambiate, e questacontinua a servire come voce di tutti”.Fino a pochi anni fa, questo riconoscimento sarebbe stato impensabile e sono certo che anche oggi non mancheranno i critici e gli ...