: Regeni, genitori: grati lavoro pm Roma - NotizieIN : Regeni, genitori: grati lavoro pm Roma - Cyber_Feed : • Cyber News • #Regeni, genitori: grati lavoro pm Roma - TelevideoRai101 : Regeni, genitori: grati lavoro pm Roma -

"La famigliaesprimetudine per ilprezioso ed incessante della procura e degli investigatori diche ha portato, insieme alle indagini difensive svolte dai nostri consulenti ed avvocati, ad accertare l'identità di alcuni dei responsabili del sequestro, delle torture e della morte di Giulio". E' quanto affermano in una nota Claudio e Paola, idi Giulio, il ricercatore ucciso in Egitto nel febbraio del 2016.(Di giovedì 29 novembre 2018)