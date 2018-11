REGENI | FICO SOSPENDE RAPPORTI TRA CAMERA E PARLAMENTO EGIZIANO Farnesina ' Richiameremo

Caso REGENI - Fico sospende i rapporti con l'Egitto : Dopo quasi tre anni dalla scomparsa del ricercatore Giulio Regeni, Roma ha deciso di tagliare i ponti con l'Egitto. 'Con grande rammarico annuncio ufficialmente che la Camera dei deputati sospenderá ...

Fico : “Stop ai rapporti diplomatici con l’Egitto finché non ci sarà una svolta sul caso REGENI” : "Con grande rammarico annuncio ufficialmente che la Camera dei deputati sospenderà ogni tipo di relazione diplomatica con il Parlamento egiziano fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle indagini e un processo che sia risolutivo”, ha dichiarato stamane il presidente della Camera Roberto Fico riferendosi al caso dell'omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni.Continua a leggere

Italia 5 stelle - Fico : “Aprire processo per REGENI al Cairo - sua famiglia sta vivendo l’ingiustizia più grande” : Nel corso del suo intervento sul palco di Italia 5 stelle, la kermesse del Movimento 5 stelle in corso al Circo Massimo di Roma, il presidente della Camera Roberto Fico ha voluto citare la famiglia di Giulio Regeni. “Quella di Regeni è una delle ingiustizie più grandi che sto seguendo. Quando sono andato in Egitto – ha raccontato – Non ho potuto fare a meno di chiamare i suoi genitori e di ascoltarli. E oggi chiedo di nuovo di ...

Fico : per Juncker il caso REGENI è un problema europeo : Roma, 9 ott. , askanews, - "Sono contento di aver potuto affrontare con il presidente della Commissione europea il caso di Giulio Regeni. L'Italia troppo spesso è stata lasciata sola dall'Europa, così ...

