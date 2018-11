Regeni | Fico | La Camera sospende i rapporti con il Parlamento egiziano

Italia 5 stelle - Fico : “Aprire processo per Regeni al Cairo - sua famiglia sta vivendo l’ingiustizia più grande” : Nel corso del suo intervento sul palco di Italia 5 stelle, la kermesse del Movimento 5 stelle in corso al Circo Massimo di Roma, il presidente della Camera Roberto Fico ha voluto citare la famiglia di Giulio Regeni. “Quella di Regeni è una delle ingiustizie più grandi che sto seguendo. Quando sono andato in Egitto – ha raccontato – Non ho potuto fare a meno di chiamare i suoi genitori e di ascoltarli. E oggi chiedo di nuovo di ...

Regeni - Fico : Al Sisi ha assicurato che saranno rimossi ostacoli

Regeni - Fico : "Auspico un vero processo" : 12.58 "Spero ci siano soluzioni immediate e che inizi un vero processo" sull'uccisione di Giulio Regeni,ha detto il presidente della Camera Fico, in visita in Egitto per il caso del giovane ricercatore italiano. Dopo l'incontro con il presidente al Sisi, "la garanzia sono i fatti, non le parole",afferma Fico."La procura di Roma sta facendo un lavoro eccezionale,ha consegnato il fascicolo mesi fa al Cairo"."Ho ricordato al presidente che Regeni ...