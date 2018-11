Reddito di cittadinanza | il giallo delle tessere ' fantasma'

Pd pronto a denunciare Di Maio e Castelli sulle tessere per il Reddito di cittadinanza : "Sono state stampate le tessere per il reddito di cittadinanza? A questo punto pretendiamo una risposta pubblica dal Presidente del Consiglio. Siamo di fronte ad un danno erariale o all'ennesima bufala? Siamo pronti a denunciare Di Maio e Laura Castelli". Lo affermano le senatrici Pd Caterina Bini e Simona Malpezzi."Ieri la sottosegretaria Castelli - sottolineano le parlamentari dem - ha ripetuto ciò che aveva detto il ministro Di Maio. ...

Boeri (Inps) : “Reddito di cittadinanza e quota 100 a marzo? Serve tempo - sono misure complesse” : Tito Boeri, presidente dell’Inps, lancia un’allarme su reddito di cittadinanza e quota 100: “Per gestire queste nuove sfide abbiamo bisogno di più personale. Uno dei problemi che dovremo affrontare è che se tutti i nostri dipendenti, che soddisfano i requisiti, andassero in pensione, avremmo un deflusso di 4mila unità”. L'articolo Boeri (Inps): “Reddito di cittadinanza e quota 100 a marzo? Serve tempo, ...

Reddito di cittadinanza - Durigon (Lega) sulle tessere : “Non le sto stampando io. Chi lo sta facendo? Non ne ho idea” : A margine di un convegno al Cnel, il sottosegretario al Ministero del Lavoro, il leghista Claudio Duringon, sulle annunciate tessere già in stampa e sulle quali la sottosegretaria all’Economia, Laura Castelli, non ha saputo fornire ulteriori dettagli, afferma: “Non le sto stampando io, questo lo posso garantire. Chi le sta stampando? Non lo so”. E una volta che gli si fa notare che sia quantomeno strano che il sottosegretario ...

Reddito di cittadinanza - chi sta stampando le tessere? L'imbarazzo di Laura Castelli su La7 : Il governo lo sa, ma ce lo dirà solo a tempo debito. Il surreale intervento del sottosegretario all'economia a "Otto e...

Chi sta stampando le tessere per il Reddito di cittadinanza? L'imbarazzo di Laura Castelli su La7 : Il governo lo sa, ma ce lo dirà solo a tempo debito. Il surreale intervento del sottosegretario all'economia a "Otto e...

Per favore - diteci la verità sulle tessere del Reddito di cittadinanza : Luigi Di Maio. (Nicola Campo/Lapresse) Qualcuno fermi questa macchina di indegnità. Quella di un vicepremier, Luigi Di Maio, che assicura come 5-6 milioni di tessere per il reddito di cittadinanza siano già andate in stampa. Come se si “stampassero”, le tessere con i chip contactless. O di una sottosegretaria all’Economia, Laura Castelli, coinvolta in quasi tutti i più importanti vertici di governo, che rilancia la bufala in prima serata ...

Laura Castelli non vuole dire chi sta stampando le tessere per il Reddito di cittadinanza : Laura Castelli, sottosegretario del ministero dell'Economia e delle Finanze, intervistata ieri durante la trasmissione Otto e Mezzo, ha confermato che le tessere elettroniche per il reddito di cittadinanza sono in fase di stampa. Non ha chiarito però, nonostante le insistenti domande, chi le stia stampando.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - la sottosegretaria Castelli farfuglia e non sa spiegare chi stamperà le tessere : A pochi giorni dal battibecco con l'ex ministro Padoan apostrofato con un secco "Questo lo dice lei" diventato presto oggetto delle ironie della rete , la sottosegretaria al ministero dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli mette di nuovo in imbarazzo il governo. Ospite del programma di La7 "Otto e Mezzo", l'esponente M5s viene messa in difficoltà dalla conduttrice Lilli Gruber che ...

tampa delle tessere del Reddito di cittadinanza - La risposta del sottosegretario all'Economia Laura Castelli - M5S - non convince Sallusti : La risposta del sottosegretario all'Economia Laura Castelli, M5S, che non convince gli ospiti in studio Luca Telese e Alessandro Sallusti 29 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Reddito di cittadinanza - il mistero delle tessere. Gruber a Castelli : “Le sta stampando il Poligrafico?”. “Forse…” : “Chi sta stampando le tessere per il Reddito di cittadinanza? Sono dettagli che renderemo noti tutti in futuro”. Così il sottosegretario all’Economia Laura Castelli, esponente del Movimento 5 stelle, ha risposto alle domande di Lilli Gruber (a Otto e mezzo su La7) sulle schede destinate ai beneficiari del Reddito di cittadinanza. “È vero che sono già in stampa come ha detto Luigi Di Maio” ha chiesto la conduttrice? ...

MANOVRA/ Ecco i cambiamenti a Quota 100 e Reddito di cittadinanza per accontentare l'Ue - IlSussidiario.net : Dombrovskis ha chiarito che non basta un deficit al 2,2% per evitare la procedura d'infrazione. Il Governo italiano deve fare di più

Tessere del Reddito di cittadinanza? La Gruber mette in difficoltà la Castelli : I grilli sono diventati da barzelletta. La loro improvvisazione ed impreparazione è fin troppo evidente ed imbarazzante. Berlusconi li definisce

Castelli conferma che le tessere per il Reddito di cittadinanza sono in stampa : "Le tessere per il reddito di cittadinanza e altre cose sono dettagli che renderemo noti tutti assieme", ad ogni modo, conferma il sottosegretario all'Economia Laura Castelli (M5s), ospite a Otto e mezzo su La7, "è vero che le tessere si stanno stampando". "Sarà una platea di circa cinque milioni e mezzo di cittadini", aggiunge. "Il reddito di cittadinanza", ...

Reddito di cittadinanza - Durigon : “Le tessere di cui parlava Di Maio? Saranno la conseguenza dell’intento del governo” : Contrordine: al momento non esiste ancora alcun mandato di stampare le tessere per il Reddito di cittadinanza. A chiarirlo, davanti alla commissione Lavoro della Camera, è stato il sottosegretario leghista Claudio Durigon, che ha risposto a un’interrogazione sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio. La settimana scorsa il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo a Piazzapulita aveva annunciato di aver già commissionato i primi ...