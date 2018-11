ilfattoquotidiano

: Red Land-Rosso Istria, un film duro ma necessario sulle Foibe. Perché non capiti più - Cascavel47 : Red Land-Rosso Istria, un film duro ma necessario sulle Foibe. Perché non capiti più - ilfattoblog : Red Land-Rosso Istria, un film duro ma necessario sulle Foibe. Perché non capiti più -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Quando vengono strumentalizzate è come se le vittime venissero uccise due volte. Lo stesso accade quando vengono ignorate e condannate all’indifferenza.Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, furono circa 7.000 gli Italiani vittime delle: donne, vecchi, bambini, partigiani italiani, intellettuali e contadini, militari e civili. Si stimano in 350.000 gli italiani che dovettero abbandonare le loro case e la loro terra. Iniziata come una rivalsa contro il regime fascista, l’ondata di esecuzioni portata avanti tra il 1943 e il 1947 dai partigiani Titini si trasformò in un’operazione di vera e propria pulizia etnica.Per oltre settant’anni questa pagina della storia è stata posta sotto silenzio o utilizzata in modo fazioso da una singola parte politica. Non possiamo più consentire che la tragedia di un popolo venga usata per scopi certamente non ...