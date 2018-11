Recensione Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee | operazione nostalgia canaglia

optimaitalia

(Di giovedì 29 novembre 2018)Un vero e proprio tuffo nel passato quello cheLet's Goe Let's Goconsente di fare ai giocatori e ai fan più stagionati. I simpatici e coloratissimi mostriciattoli partoriti dalla mente di Satoshi Tajiri tornano ancora una volta sugli scaffali questa volta in un'edizione alquanto particolare, che gli permette di essere sostanzialmente ovunque. La natura ibrida di Nintendo Switch, che miscela sapientemente la portabilità degli handheld e l'immobilismo delle console casalinghe, consente quindi di fruire in vari modi di un titolo dalle diverse sfaccettature, in grado di restituire un feeling unico e inedito per la serie, e che promette di lanciare gli utenti in un nostalgico tuffo nel passato.Una storia tutta da (ri)vivereDa mettere subito in chiaro suLet's Goe Let's Goc'è una cosa: non si tratta di un capitolo nuovo della serie, ma di ...