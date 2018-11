Rapita in Kenya | Silvia Romano costretta a indossare un niqab

Kenya - la volontaria Rapita “costretta a indossare un niqab” per non essere riconosciuta : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, «è stata costretta a indossare un niqab» che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori «le mettono sul viso e sulle mani» del fango per non farla riconoscere. Lo riferiscono all’ANSA fonti nella zona in cui la giovane è tenuta in ostaggio e a Malindi. Sempre per non farla rico...

Kenya - parla un testimone : "Volevano un riscatto lampo. Ma Silvia non aveva soldi e l'hanno Rapita" : ... una delle poche non di fango nel villaggio, nella quale per anni sono stati ospitati volontari da tutto il mondo. "Bastava tirare una bomba lì" e non un ordigno a dir poco artigianale che hanno ...

Volontaria Rapita in Kenya : Silvia è viva. Una taglia sui sequestratori : volevano portarla in Somalia : Si stringe il cerchio attorno ai rapitori di Silvia Costanza Romano: la polizia keniana ha pubblicato nomi e foto segnaletiche di tre sospettati del sequestro della Volontaria milanese sparita martedì ...

Silvia Romano - italiana Rapita in Kenya. La polizia : “È viva. Non abbiamo dubbi” : Il segnale arriva da Noah Mwivanda, responsabile della polizia kenyana: “Silvia Romano è viva” ha detto il funzionario a ‘la Repubblica’, parlando della giovane cooperante milanese rapita martedì scorso da un gruppo di uomini armati dalla sede della Onlus Africa Milele, nel villaggio di Chakama, a 70 chilometri da Malindi. Mwivanda ha parlato di un commando di otto rapitori che poi si è diviso, mentre Silvia sarebbe stata ...

"Silvia - la nostra meglio gioventù" : il tweet di Claudio Marchisio sulla volontaria Rapita in Kenya : L'ex giocatore della Juve parla della 22enne milanese sequestrata il 21 novembre: "Il suo esempio vola alto sopra la tristezza dei pidocchi che la criticano, ti aspettiamo presto"

Kenya - Rapita la volontaria italiana Silvia Romano/ 14 arresti - testimoni : 'Cercavano proprio lei' - IlSussidiario.net : Kenya, volontaria italiana Silvia Costanza Romano rapita da un commando armato: forse in mano ai miliziani di Al Shabaab. Il testimone: 'Gridava aiuto!'

Silvia Rapita in Kenya - III giorno : "Informazioni molto importanti" : Silvia Costanza Romano, cooperante italiana, è stata rapita lunedì scorso in Kenya, nella città di Chakama nella contea di Kilifi, da tre uomini armati che nell’azione hanno ferito numerose persone. Secondo le testimoniane raccolte dalla polizia locale si è trattato di un rapimento organizzato. Cercavano proprio la giovane cooperante italiana. Silvia lavora per la Ong marchigiana Africa Milele e da tempo curava ...

Volontaria Rapita in Kenya - venti arresti - tre stanno cooperando con la polizia : informazioni utili per liberarla : La polizia keniana ha annunciato altri sei arresti, di cui tre di rilievo, per il sequestro di Silvia Costanza Romano e ha dichiarato un certo 'ottimismo' di ritrovare la Volontaria milanese rapita in ...

Italiana Rapita in Kenya - la polizia : "Siamo ottimisti" : La Farnesina: "Le autorità locali si stanno impegnando molto e noi stiamo seguendo molto, molto da vicino" la vicenda

Rapita in Kenya - tre altri arresti : 10.20 altri tre sospettati sono stati arrestati dalla polizia kenyota nelle indagini sul rapimento della cooperante italiana Silvia Romano. Ne ha dato notizia il capo della polizia, secondo quanto riferisce un tweet di 'Ntv Kenya'. "Ci hanno fornito informazioni molto importanti, siamo ottimisti", ha aggiunto il dirigente. CVn Con gli arresti di oggi sale a 17 il numero delle persone fermate e interrogate dalla polizia.

