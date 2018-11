Rapinatore ucciso ad Arezzo | Zingaretti | Non può passare messaggio prendete pistola

Perugia - Rapinatore ucciso da colpo alla nuca durante inseguimento : indagati due carabinieri e una guardia giurata : Due carabinieri e una guardia giurata sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte di un malvivente durante un inseguimento nato dopo un furto in una tabaccheria di Ponte Felcino, in provincia di Perugia. Il cadavere dell’uomo, ancora con il passamontagna in testa, era stato ritrovato in una stradina secondaria, sul sedile posteriore dell’Audi a bordo della quale i ladri avevano tentato la fuga: l’uomo è morto a ...