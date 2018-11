Ranking Fifa | Italia guadagna un posto

Ranking Fifa - l’Italia recupera una posizione e sale al 18° posto. Belgio sempre al comando : Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, la Nazionale italiana di calcio ha iniziato progressivamente ad uscire dalla crisi e ciò viene confermato anche dal Ranking FIFA. Nella classifica aggiornata al 29 novembre, l’Italia recupera una posizione e sale così al 18° posto. Gli azzurri raggiungono quota 1539 punti, portandosi a -1 dal Messico e assottigliando il gap con la Germania, distante ora 19 punti. Al comando del Ranking FIFA troviamo ...

Ranking Fifa - l'Italia risale in 19posizione. Belgio sempre in testa davanti alla Francia : Il Belgio si conferma al comando con 1733 punti e precede la Francia Campione del Mondo di appena una lunghezza. l'Italia, grazie alla vittoria conquistata in Polonia che ci ha permesso di evitare la ...

Ranking Fifa - l’Italia risale in 19^ posizione. Belgio sempre in testa davanti alla Francia : La FIFA ha diramato il nuovo Ranking aggiornato al 25 ottobre, cioè dopo le amichevoli e partite di Nations League che si sono disputate la scorsa settimana. Il Belgio si conferma al comando con 1733 punti e precede la Francia Campione del Mondo di appena una lunghezza. L’Italia, grazie alla vittoria conquistata in Polonia che ci ha permesso di evitare la retrocessione in Serie B, è risalita in 19^ posizione cioè lo stesso piazzamento che ...

