Rai | le nuove nomine dei direttori e stato di salute della tv pubblica

SPY FINANZA/ Gli interessi sul gas dietro le nuove scaramucce tra UcRaina e Russia - IlSussidiario.net : Le tensioni tra Ucraina e Russia si sono riaccese dopo la riattivazione del South Stream. Non è certamente una coincidenza

Di Maio - altri opeRai in nero : nuove accuse al padre. Il ministro : 'Verificherò' : Ci sarebbero altri tre casi di lavoratori impiegati in nero nell'azienda del padre di Luigi Di Maio. E tra questi potrebbe esserci lo stesso vicepremier che, ricordano Le Iene, 'spesso ha raccontato ...

Scontro Russia-UcRaina nel Mar Nero - Ue valuta nuove sanzioni a Mosca - : L'Europa invita le parti alla "massima moderazione per un allentamento" della tensione, ma pensa anche alla possibilità di aggiungere persone o entità alla lista nera. Ancora scambi di accuse tra i ...

I Delitti del BarLume - rilasciato il tRailer delle nuove storie a Natale su Sky Cinema : Torna Pineta e tornano i suoi amati toscanacci, fra cui il “quartetto uretra” degli irresistibili vecchini protagonisti de I Delitti del BarLume, la serie di gialli a tinte comedy pro...

Melegatti - riapre lo stabilimento : 35 opeRai a tempo indeterminato e nuove assunzioni : Melegatti continuerà la sua attività lavorativa in Italia. Il famoso pandoro veronese che ha alle spalle 124 anni di storia continuerà ad essere prodotto. Nella giornata di oggi, lunedì 19 novembre, sono infatti terminati tutti i procedimenti di cessazione dell'azienda da parte della curatela del Tribunale di Verona. Sono già stati delineati tutti i ruoli e domani avverrà la riapertura. I nuovi proprietari A salvare Melegatti da una brutta fine ...

Melegatti riapre lo stabilimento : 35 opeRai a tempo indeterminato - in arrivo nuove assunzioni : Sono terminate lunedì 19 le operazioni di cessione della Melegatti da parte della curatela del Tribunale di Verona. Il pandoro veronese, con 124 anni di storia, è di proprietà della famiglia di Roberto Spezzapria, l'imprenditore veneto che con il figlio Giacomo ha rivitalizzato lo storico marchio dolciario italiano che rischiava di scomparire definitivamente. Nel frattempo la società «Sominor srl» si è trasformata in «Melegatti 1894 Spa» e sono ...

Rainbow Six Siege : nuove informazioni sul nuovo operatore Kaid : Ubisoft ha pubblicato nuove informazioni su Kaid, nuovo operatore difensivo che verrà introdotto in Rainbow Six Siege con la nuova Operation Wind Bastion. Kaid viene descritto con le parole "comandante", "leader" e "leggenda."Come riporta Gamingbolt, Kaid è il comandante della Kasbah Sehkra Mania, ovvero la fortezza protagonista della nuova mappa DLC. Kaid è il tipico veterano vecchia scuola, che guida i suoi uomini senza affidarsi troppo alla ...

Rai - nuove nomine : Carboni al Tg1 - Sangiuliano al Tg2 - Paterniti al Tg3 : Gennaro Sangiuliano Il Consiglio di amministrazione della Rai ha dato il via libera alla nomina dei nuovi direttori dei tg. L’unico voto contrario in Cda è stato quello di Rita Borioni, consigliere in quota PD. Giuseppe Carboni è il nuovo direttore del Tg1, Gennaro Sangiuliano del Tg2, Giuseppina Paterniti del Tg3. Alessandro Casarin andrà alla Tgr e Luca Mazzà dal TG3 passa a Radio Rai. Rai, chi sono i nuovi direttori dei Tg Giuseppe ...

F1 - Arrivabene si assume le sue responsabilità : nuove rivelazioni sull’addio di Raikkonen : Il team principal della Ferrari ha voluto sottolineare come sia stata sua la decisione di sostituire Kimi Raikkonen con Charles Leclerc Sono passate molte settimane, ma l’addio di Raikkonen alla Ferrari continua a far discutere, a maggior ragione dopo la vittoria ottenuta dal finlandese nel Gp di Austin. Voci e illazioni spazzate via prima dallo stesso pilota e poi da Maurizio Arrivabene che, ai microfoni di Sky Sport, ha voluto ...

HITMAN 2 : Il nuovo TRailer ci mostra le nuove destinazioni dell’Agente 47 : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive pubblicano oggi un nuovo Trailer cinematico di HITMAN 2 intitolato L’intoccabile, che consente di osservare in maniera più approfondita l’uomo conosciuto come Agente 47 e dare un primo sguardo a molte esotiche ambientazioni che i giocatori saranno in grado di esplorare quando il gioco sarà lanciato il 13 novembre. HITMAN 2 si mostra in un nuovo ...

Rai - nuove nomine : Federica Sciarelli in lizza per il Tg1 : Federica Sciarelli La partita sta per essere chiusa: le nuove nomine dei direttori di rete e tg Rai dovrebbero arrivare a giorni. Forse già a fine settimana, nel Cda di giovedì o di venerdì. Intanto, il clima attorno alla strategica decisione si è fatto rovente sul fronte politico e ad accenderlo ci ha pensato Matteo Salvini. Al Messaggero, il vicepremier ha fatto sapere che l’obiettivo è quello di valorizzare le risorse interne, senza ...

Foa scrive ai dipendenti Rai : "Nuove figure - valorizzando risorse interne" : 'Abbiamo tanto da fare'. A dirlo è Marcello Foa in una lettera inviata oggi ai dipendenti di viale Mazzini in cui si presenta nel suo ruolo di presidente Rai . ' Dovremo muoverci tra tradizione e ...

TV - Rai3 : a “Indovina chi viene a cena” 6 nuove inchieste su ambiente - animali e modelli sostenibili : Sei inchieste su ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili per non lasciare le briciole alle generazioni future. E’ “Indovina chi viene a cena”, il programma di Rai3 ideato e condotto da Sabrina Giannini. Sei appuntamenti da domenica 7 ottobre alle 20.30. Sempre con un taglio internazionale, le prossime puntate metteranno a confronto le ipocrisie e le contraddizioni del sistema di sfruttamento delle risorse, tra ricerche e progetti ...