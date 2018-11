huffingtonpost

: “Ragioni e sentimenti - L’amore preso con filosofia”: i consigli di Ilaria Gaspari - HuffPostItalia : “Ragioni e sentimenti - L’amore preso con filosofia”: i consigli di Ilaria Gaspari - Patty_Rose_L : @Gabrielbaio1963 Qualunque siano le ragioni dello sponsor è veramente una bambola disgustosa. . Istiga ai peggiori… - AlessandraGuare : Sappiamo distinguere tra pulsioni, emozioni e sentimenti? Quanti di noi hanno dei veri sentimenti? Una delle ragion… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Un romanzo filosofico. Una storia d'amore travagliata. Un dialogo tra due amiche che diventa l'occasione per interrogarsi su che cosa sia l'amore e sul perché la vita amorosa, con tutte le sue regole, le sue convenzioni e i suoi effetti collaterali, sia così complicata e talvolta dolorosa. In questo libro intitolato "Ragioni e– L'amorecon Filosofia" (Sonzogno),, studiosa di filosofia e scrittrice (nel 2015 il suo primo romanzo "L'etica dell'acquario") tenta di rispondere ai grandi interrogativi che ci poniamo di fronte all'amore: innanzitutto, cos'è l'amore e come possiamo capire se siamo innamorati? Quali sono i suoi sintomi? Ci innamoriamo dell'amore? Perché diffidiamo tanto dei nostri desideri? La fedeltà è così importante? Esiste l'amore eterno? Qual è il segreto di un amore ...