Raggi | al Torrino nuovo nido | il nostro impegno offerta educativa prosegue

romadailynews

: @virginiaraggi Sindaco Raggi..Via Ostiense e Via del Mare che corrono parallele zona Vicolo del Torrino sono prive… - cispatri : @virginiaraggi Sindaco Raggi..Via Ostiense e Via del Mare che corrono parallele zona Vicolo del Torrino sono prive… -

(Di giovedì 29 novembre 2018) Roma – “Unasilo nel quartiereMezzocammino, nella zona sud ovest della citta’. Si tratta di una nuova struttura in via Trafusa, nel municipio IX, nella quale lavorano tutte educatrici di ruolo neo assunte. Ilbasa il suo progetto rispettando le indicazioni pedagogiche del Modello educativo dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia di Roma Capitale. Per l’anno educativo in corso la progettualita’ del servizio vertera’ sulla tematica ambientale e naturalistica grazie a proposte didattiche e laboratoriali secondo le fasce d’eta’ dei bambini”.“Inoltre a dicembre ilattivera’ un progetto con i genitori per coinvolgerli nella vita dele instaurare una relazione di reciproca fiducia e collaborazione con le educatrici.cosi’ a pieno ritmo ilpercorso finalizzato ad ampliare ...