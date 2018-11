Quanti anni luce di distanza dalla Terra? La Nebulosa del Velo è un rompicapo per gli

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 novembre 2018) Un insieme di filamenti sottili di gas e polveri, che emerge in tutto il suo splendore da uno sfondo punteggiato da stelle: così si presenta ladel(nota anche come Anello del Cigno), nell’immagine realizzata all’ultravioletto dal telescopio Galex (Galaxy Evolution Explorer) della Nasa. La leggiadria del ritratto – spiega Global Science – cela però un passato tumultuoso: la, scoperta da William Herschel nel 1784 e situata nella costellazione del Cigno, è costituita dai resti dell’esplosione di una stella massiccia come supernova, avvenuta in un arco di tempo compreso tra diecimila e ventimilafa. La disposizione dei filamenti nell’oggetto celeste lascia intendere che l’esplosione sia avvenuta all’interno di una cavità interstellare, creata dall’astro progenitore.Il, oltre a stupire per l’aspetto armonioso, presenta una particolarità che ...